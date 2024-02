per Mail teilen

Im Internet ist Pornografie praktisch immer abrufbar. Wer aber die Kontrolle über den Konsum verliert, kann schnell süchtig werden. So wie eine Frau aus Mannheim.

Die Sucht nach Pornografie gilt offiziell als anerkannte psychische Erkrankung. Der Fachbegriff dafür ist Pornografie-Nutzungsstörung. Eine der Betroffenen ist Katharina (30), die in Mannheim lebt. Auf ihren Wunsch haben wir ihren Namen in diesem Artikel geändert. Zehn Jahre lang habe Pornografie ihr Leben bestimmt. Im Schnitt sechs bis acht Stunden pro Tag habe sie pornografische Lektüre angeschaut, erzählt sie.

Katharina schaut Pornos - auch auf der Arbeit

Einmal war Katharina daran schuld, dass im Büro ein Alarm ausgelöst wurde, weil es spät wurde. Der Alarm war abends scharf gestellt, sie befand sich aber noch im Gebäude. Aber nicht, weil sie Überstunden abgeleistet hat, sondern weil sie sich pornografisches Material angeschaut hat. Wegen ihrer Sucht konnte sie nicht mehr damit aufhören. Der Büro-Alarm war für Katharina ein Wendepunkt, um bei der Arbeit offen über ihre Sucht zu sprechen.

Angefangen hat alles in ihrer Kindheit. Schon früh bemerkte sie, dass ihr Vater Pornos schaute. Das bekam sie als Kind mit und ihre Gedanken kreisten irgendwann dadurch auch um Pornografie, ohne wirklich zu verstehen, um was es da ging. "Ich habe das oft auch als Trost empfunden", sagt sie. Als sie 14 Jahre alt war, bekam sie über ihren Freundeskreis immer mehr Kontakt zu pornografischen Inhalten. Mit den Jahren "wurde das immer mehr". 16 Stunden pro Tag Konsum - das war ihr schlimmster Tag in den ganzen zehn Suchtjahren.

Pornografie-Sucht beeinflusste ihr Sex-Leben

Die vielen Sex-Szenen konnte Katharina beim realen Sex nicht vergessen: "Wenn ich viel Pornografie konsumiert hatte, hatte ich viel mehr Schwierigkeiten, Sex zu haben", erzählt Katharina.

Ich brauchte den nächsten Kick.

Mit ihren früheren Partnern hat Katharina offen über ihre Sucht gesprochen. Und trotzdem habe sie darunter gelitten: "Für mich war das fremdgehen". Für ihren Freund waren Pornos völlig normal, er habe die auch selbst konsumiert, sagt Katharina. Ein echtes Problem: Für ihn war das normal, sie selbst aber kämpfte mit der Sucht.

Pornografie-Sucht: Männer und Frauen sind betroffen

Pornografie-Sucht ist inzwischen zu einem gesellschaftlich relevanten Thema geworden, erklärt Rudolf Stark auf SWR-Anfrage. Er ist Psychologe und Leiter der Forschungsgruppe "Pornografiekonsum und Hypersexualität" an der Universität Gießen (Hessen). Stark geht davon aus, dass etwa drei Prozent der Männer in Deutschland an einer Pornografienutzungsstörung leiden. Eine Dimension, die vergleichbar sei mit einer Alkoholsucht oder bestimmten Angststörungen. Deutlich unter einem Prozent der deutschen Frauen seien süchtig nach Pornografie. Vor allem Menschen bis 40 seien von der Pornografienutzungsstörung betroffen.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt: Konsumieren Menschen häufiger und über eine längere Zeit Pornos, "möchte das Gehirn immer mehr von dieser offenbar attraktiven Materie bekommen", so Stark. Der mögliche Einstieg in die Sucht.

Katharina findet Wege aus der Sucht

Erwischt wurde Katharina beim Porno-Konsum nie. Sie hat das Thema aber offen in ihrem Umfeld angesprochen. Familie und Freunde hätten sie unterstützt. Ihr Chef musste sie zwar abmahnen, bot ihr aber trotzdem Hilfe an. Neben Therapien und Gruppengesprächen fand Katharina Wege, um suchtfrei leben zu können. Auf ihrem Handy gibt es zum Beispiel eine Art Kindersicherung. Damit werden entsprechende Apps und Internetseiten blockiert. Seit etwa einem Jahr ist Katharina inzwischen ihre Sucht los.

Psychologe: Kaum Therapeuten, die Pornografie-Sucht behandeln

Ist der Kontrollverlust sehr stark, würden Patientinnen und Patienten mit einer Psychotherapie behandelt, erzählt Psychologe Rudolf Stark. Weil die Pornografienutzungsstörung lange tabuisiert wurde, gebe es jedoch nur wenige Therapeuten, die diese Form der Suchterkrankung behandeln können. Die Versorgungslage sei "sehr schlecht", so Stark weiter.

Mit seinem Forschungsprojekt "PornLoS" soll sich das ändern. Stark und sein Team arbeiten an einer neuen Form der Psychotherapie. Dahinter steckt eine sechsmonatige Therapie, bei der Betroffene lernen sollen, wie sie mit dem Konsumdruck umgehen können. In einem zweiten Schritt wird geklärt, was die Sucht mit der jeweiligen Biografie zu tun hat und welche Rolle die Nutzung von Pornografie dabei hat.