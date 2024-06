In Mannheim wird schon seit 100 Jahren Schokolade produziert. Viele kennen den Duft von Schokolade in der Luft. Aber wo kommt der eigentlich her?

Schokolade hat in Mannheim Tradition. Bereits seit 100 Jahren wird das Kakao-Produkt im Hafengebiet hergestellt. Wo früher noch Säcke mit Zucker oder Kakaobohnen von Hand geschleppt wurden, stehen heute moderne Produktionsmaschinen.

Im Jahr 1923 wurde die Schokinag als Familienunternehmen gegründet. In der jüngeren Vergangenheit folgten einige Besitzerwechsel, bis die Firma 2020 in die Hand des malaysischen Unternehmens Guan Chong Berhad übergegangen ist.

Der Betriebsleiter Michael Schädler kontrolliert die Rohmasse. SWR

Schokolade geht von Mannheim um die ganze Welt

In der Schokoladenfirma werden Schokodrops, kleinere sogenannte "Chunks" und Flüssigschokolade hergestellt - jeweils in Vollmilch, Zartbitter oder als weiße Schokolade. So produziert die Firma circa 90.000 Tonnen Roh-Schokolade im Jahr für unterschiedliche Marken, darunter zum Beispiel De Beukelaer, Rausch und Heindel.

Am Anfang stehen je nach Sorte die Rohstoffe: Milchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse sowie Zucker. Bis der Rohstoff zum fertigen Schokodrops verarbeitet ist, dauert es etwa 16 Stunden, erklärt Betriebsleiter Michael Schädler. Er arbeitet seit 30 Jahren im Betrieb.

Schokolade esse ich auch nach 30 Jahren immer noch gerne.

Schichtbetrieb rund um die Uhr

Hinter den Mauern des unscheinbaren Gebäudes in der Neckarvorlandstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch arbeiten 166 Mitarbeitende. Die Maschinen laufen rund um die Uhr - 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Mit einer Ausnahme: Nur an Weihnachten oder Silvester steht die Produktion für ein paar Tage still, erklärt Schädler. Er ist auch für die Sicherheit im Unternehmen zuständig. In der Fabrik habe es schon seit 14 Jahren nicht mehr gebrannt. Manchmal gerieten da Informationen durcheinander, weil sie nicht das einzige Unternehmen im Industriegebiet am Hafen sind.

Einige Gebäudeteile der Schokinag sind noch aus dem Gründungsjahr 1923. SWR

Wieso riecht es in Mannheim nach Schokolade?

Dass es in Mannheim hin und wieder nach Schokolade riecht, ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich gibt es am Neckar gleich zwei Firmen, die Schokolade beziehungsweise den Rohstoff dafür herstellen. Neben Schokinag gibt es im Stadtteil Jungbusch nämlich auch die Firma Olam Cocoa, ein Lebensmittel- und Agrarunternehmen, das in 60 Ländern tätig ist, mit dem Fokus auf Kakaopulver sowie Kakaomasse.