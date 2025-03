Macht Schokolade glücklich?

Schokolade macht glücklich, heißt es. Aber was ist wirklich an dieser Aussage dran? Martin Thiel aus der SWR1 Redaktion für Umwelt und Ernährung ist der Sache auf den Grund gegangen.

Schokolade schüttet Glückshormon aus

Dass wir uns beim Konsum von Schokolade glücklich fühlen, liegt weniger an den Inhaltsstoffen, sondern am menschlichen Gehirn. So ist Schokolade bei vielen Menschen positiv besetzt, also mit schönen oder guten Erinnerungen verbunden. "Das Gehirn hat gelernt, dass es gut ist, wenn wir Schokolade essen und reagiert darauf mit der Ausschüttung des Glückshormons Dopamin", erklärt Martin Thiel.

Essen muss mit positiven Erinnerungen verbunden sein

Wichtig für ein kurzes Glücksgefühl ist also nicht, was wir essen, oder welche Inhaltsstoffe in diesen Nahrungsmitteln enthalten sind. Vielmehr geht es darum, dass unser Gehirn dies mit einer schönen Erinnerung, meist aus der Kindheit, verknüpft hat.

"Das kann also theoretisch auch ein Hering oder Milchreis sein. Hauptsache, wir verbinden etwas Positives damit", erklärt Martin Thiel. Dauerhaft glücklich kann Essen also nicht machen. Trotzdem gibt es Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, die im Ruf stehen, die Laune erheblich zu verbessern.

Chili, Ingwer und Avocado lösen Glücksgefühle aus

So reizen zum Beispiel Chili oder Ingwer, wissenschaftlich belegt, Nerven im Mundbereich. Diese Reizung führt im Gehirn zu einer vermehrten Ausschüttung von Endorphinen, die ebenfalls Glücksgefühle auslösen können.

Lebensmittel wie Ingwer oder Chili haben Inhaltsstoffe, die unsere Laune verbessern können. Doch sie können vermutlich nicht so glücklich machen, wie Schokolade.

Die Aminosäure Tryptophan sorgt in Verbindung mit größeren Mengen an Kohlehydraten für eine vermehrte Ausschüttung von Serotonin, ein Botenstoff im Gehirn, der im Volksmund auch Glückshormon genannt wird. Tryptophan ist zum Beispiel in Bananen, Avocado, Käse, Sojabohnen, Fleisch oder Getreide enthalten – also in Lebensmitteln, die viele von uns regelmäßig konsumieren.

Glücksgefühle sind genetisch gespeichert

Aber auch die Kombination von Fetten und Kohlehydraten sorgt nur für kurze Glücksmomente, so Martin Thiel. Spannend dabei ist jedoch, so der Experte weiter, dass diese Kombination genetisch gespeichert ist: "Der Ur-Mensch hatte nur selten Fette und Kohlenhydrate. Aber wenn er welche bekam, dann war das ein Fest. Und diese Glücksgefühle haben wir heute noch in uns gespeichert."