Mehrfamilienhaus in Leimen ausgebrannt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Dienstag hat es in einem leer stehendes Mehrfamilienhaus in Leimen gebrannt. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Nach einem Brand in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus am Dienstag in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein Mann hat der Polizei berichtet, dass er kurz nach Ausbruch des Feuers mehrere Menschen gesehen habe, die sich zügig vom Gebäude entfernt hätten. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung Am Dienstag war das Feuer gegen 17.30 Uhr ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, so die Polizei Mannheim. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.