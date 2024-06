Süchtig nach Pornos – Wie Sex-Videos schaden und wo sie helfen

Rund 90 Prozent der Männer in Deutschland schauen regelmäßig Pornos. Jugendliche sehen ihren ersten Porno im Schnitt mit 12 oder 13 Jahren und meistens, bevor sie das erste Mal Sex haben. Fachleute warnen: Pornokonsum kann süchtig machen. Gibt es auch einen guten, hilfreichen Konsum?

Paulita Pappel: Porno fördert sexuelle Befreiung

Die Berliner Porno-Produzentin und -Darstellerin Paulita Pappel betont das politische Potenzial von Pornos. Sie wollte raus aus dem konservativen katholischen Milieu ihrer spanischen Heimat und kam 2005 nach Berlin. Ihr erster Porno-Dreh sei für sie einer "der schönsten Tage" in ihrem Leben gewesen:

Zum ersten Mal wurde ich gefragt: Worauf stehst du, was gefällt dir?

Porno habe ihr geholfen, sich sexuell zu entfalten und über die eigene Sexualität sprechen zu lernen, sagt Paulita Pappel. Viele Menschen störten sich an Pornos, weil Frauen darin ihre Lust offen zur Schau stellten, meint die Produzentin. Sie will mit feministischen Pornos, also von Frauen gemachten Sexfilmen, sexuelle Vielfalt zeigen. Einverständnis und eine gute Atmosphäre seien ihr sehr wichtig, Darstellerinnen und Darsteller sagten deshalb zum Beispiel auch in den Filmen beim Sex "Danke" zueinander.

"Genuss in Maßen": Pornos bewusst konsumieren

Paulita Pappel meint: Wer gute Pornos sehen will, muss auch bereit sein, dafür zu zahlen. Und sie empfiehlt: "Schaut Pornos bewusst."

Ähnlich sieht das auch die ärztliche Psychotherapeutin und Paartherapeutin Heike Melzer aus München. Pornos seien wie Schokolade oder ein Glas Wein; der Konsum könne gesundheitsgefährdend werden, aber:

"Gegen Genuss in Maßen ist nichts einzuwenden."

Pornos nicht heimlich, sondern gemeinsam anschauen

Zentral ist für Therapeutin Heike Melzer, dass Pornos nicht heimlich konsumiert würden. Paare könnten Filme gemeinsam anschauen, um über insgeheime Wünsche oder Vorlieben zu sprechen. Pornos könnten dabei helfen, das Sexleben aufzufrischen oder vielseitiger zu machen. Madita Oeming, Deutschlands bekannteste "Porno-Forscherin", gibt etwa Workshops zum richtigen Pornoschauen und rät, sich nicht von Angst leiten zu lassen.

Sorge, pornosüchtig zu werden, ist groß

Madita Oeming sagt, nach jeder öffentlichen Veranstaltung kämen Menschen zu ihr, die fragten: "Ich schaue täglich Pornos, bin ich süchtig?" Sie findet, wir haben gesellschaftlich bisher keinen guten Weg gefunden, über Pornos zu sprechen: "Das gilt für Erwachsene und für Jugendliche." Unser skandalisierender Umgang mit Pornografie allgemein wurzele in der Aufklärung im 19. Jahrhundert mit ihrer körper- und lustfeindlichen Überhöhung der Vernunft.

Wenn der Pornokonsum außer Kontrolle gerät

Rund drei bis fünf Prozent der Porno schauenden Männer entwickelten ein zwanghaftes Konsumverhalten, sagt der Psychologe Prof. Rudolf Stark von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das heißt: Ihr Konsum gerät außer Kontrolle, sie isolieren sich, leiden unter Stress und Schlafmangel, kommen beruflichen Pflichten nicht mehr nach. Mit sieben weiteren Universitäten in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen betreibt Rudolf Stark zurzeit die Therapiestudie "PornLoS". Das "LoS" steht für: Leben ohne Suchtdruck. Betroffene können sich über die Website melden.

Therapie von Pornosucht bald von Krankenkassen bezahlt?

Sollte "pornlos" erfolgreich sein, könnte die Behandlung von Betroffenen der "Pornografienutzungsstörung", wie die Pornosucht offiziell heißt, in die Regelversorgung übergehen. Rudolf Stark ist optimistisch. Die ärztliche Psychotherapeutin Heike Melzer meint, angesichts des weitverbreiteten, alltäglichen Porno-Konsums betrieben wir einen "großen Feldversuch ohne Ethikkommission". Gerade junge Menschen würden mit dem Thema allein gelassen.

