In Allmendingen ist laut Integrierter Leitstelle in Ulm in einem Gewerbebetrieb ein Großbrand ausgebrochen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

In Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ist am späten Montagabend in einem Gewerbebetrieb ein Großbrand ausgebrochen. Das teilte die Integrierte Leitstelle Ulm und Alb-Donau-Kreis mit. Es komme zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Die Bevölkerung wurde gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Mehr Informationen in Kürze