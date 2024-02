Die Weinbranche in Baden-Württemberg steht unter Druck. Der Weinabsatz ist rückläufig, die Produktionskosten sind hoch und es gibt Billigkonkurrenz aus dem Ausland.

Zur 71. Württembergischen Weinbautagung kommen am Mittwoch Weingärtner, Vertreter aus der Politik und Experten in Weinsberg (Kreis Heilbronn) zusammen. Sie alle sind auf der Suche nach Lösungen, wie die Weinbranche aus der Krise kommt. Die Herausforderungen sind seit einiger Zeit vielfältig. Zur Weinbautagung wird auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) erwartet.

Pro-Kopf-Weinkonsum sinkt

Es gibt gleich mehrere Entwicklungen, die den heimischen Weingärtnerinnen und Weingärtnern enorm Probleme machen. So wird zum einen weniger Wein konsumiert: Pro Kopf ist im vergangenen Weinwirtschaftsjahr laut Deutschem Weininstitut (DWI) ungefähr eine Flasche Wein pro Person weniger getrunken worden. Der durchschnittliche Weinkonsum sank im Jahresvergleich von 19,9 auf 19,2 Liter. Das vergangene Weinwirtschaftsjahr ging von August 2022 bis Ende Juli 2023.

Das Geld sitzt bei Verbrauchern in Inflationszeiten nicht mehr so locker. Hinzu kommt der Trend, dass auch aus Gesundheitsaspekten heraus weniger Alkohol getrunken wird, vor allem von jüngeren Menschen. Alkoholfreie Weine liegen hingegen im Trend. Das Angebot in diesem Segment wächst.

Überschüssiger Wein und hohe Kosten

Der Absatz von deutschem Wein ist zuletzt um gut zehn Prozent eingebrochen. Verbraucherinnen und Verbraucher hatten im Handel viel häufiger zu günstigen Weinen aus dem Ausland gegriffen. Im November machte die Nachricht Schlagzeilen, dass auch Württemberger Winzer einen Teil ihres gelagerten, überschüssigen Rotweins zu Industriealkohol brennen lassen, aus dem etwa Desinfektionsmittel hergestellt werden kann. Finanziell ist das aber nicht lukrativ. Die Betriebskosten für die Weinbaubetriebe sind unverändert hoch, was etwa Materialien, Flaschen, Kartonagen, Pflanzenschutzmittel, Energie oder Treibstoffe betrifft.

Viel Arbeit, wenig Gewinn

Weingärtner Siegfried Schmidt aus Obersulm-Weiler (Kreis Heilbronn) ist seit Jahrzehnten mit Leidenschaft Weingärtner. Er bewirtschaftet gut fünf Hektar Rebflächen. Die Trauben liefert er an die Genossenschaft ab. Was er an Traubengeld ausbezahlt bekommt, sei die vergangenen Jahre aber immer weniger geworden, so Schmidt. Bis alle Ausgaben und Kosten gedeckt sind, bliebe ihm als Weingärtner "nicht mehr viel unterm Strich" übrig.

In der Pflege eines Weinbergs steckt immer noch viel Handarbeit. SWR Kim Hartmann

Von wegen Mindestlohn. Da kommen wir als Betriebsleiter gar nicht hin. Wir verdienen weniger als der Mindestlohn pro Stunde, das ist eigentlich das Traurige dabei.

Der Strukturwandel wird inzwischen sprichwörtlich in den Weinbergen auch rund um Obersulm-Weiler sichtbar. Es gibt immer mehr einzelnen Parzellen, die brach liegen und teils versteppen. Herausgerissene Rebstöcke liegen zum Teil noch aufeinandergestapelt am Rand. Der Weinbauverband Württemberg rechnet bis 2030 mit einem "signifikanten Rückgang" der Rebflächen.

Schwere Situation für Weingärtner

Weingärtner Schmidt hat etwa mitbekommen, dass ein junger Kollege einen Betrieb mit 20 Hektar aufgegeben hat. Er habe versucht, die Weinberge wieder zu verpachten - diese am Markt unterzubringen, sei aber aktuell schwierig. "Jeder sagt, ich bin mal vorsichtig", so Schmidt. Er selbst hat im vergangenen Jahr allerdings noch einen eigenen Weinberg neu bepflanzt. Die Kosten allein dafür lagen bei rund 40.000 Euro. "Diesen Betrag muss ich aber erst mal wieder erwirtschaften."

Wann wir die Talsohle erreicht haben, kann ich nicht sagen. Es muss wieder aufwärtsgehen, unbedingt.

Siegfried Schmidt ist froh, dass er neben Wein auch noch Streuobstwiesen hat. Er stellt auch selbst Schnaps her, den er vor Ort verkauft. Außerdem hat er seit vielen Jahren einen Job bei einem Autobauer, der das Haupteinkommen der Familie sichert. Den Rebschnitt und die Arbeiten im Weinberg stemmt Schmidt zusammen mit seiner Frau oder mit Kräften aus der Familie.

Mehr Bewusstsein für heimischen Wein

Was aus der Krise helfen würde? Weingärtner Schmidt hat da auch kein Patentrezept parat. Allerdings würde er sich wünschen, dass die Menschen viel bewusster in Geschäften oder im Handel zu heimischem Wein greifen. "Schützen durch Nützen", so sein Motto. Wenn mehr regionaler statt ausländischem Wein verkauft werde, dann gehe es den heimischen Weinerzeugern vielleicht auch mal wieder besser, so seine Hoffnung.