Oldtimer-Yachten und moderne Racer

Segelregatten, Wassershows und ein Maritimer Markt - die Internationale Bodenseewoche lockt bis zum Sonntag voraussichtlich wieder Tausende von Wassersportliebhabern nach Konstanz.

Die Internationale Bodenseewoche in Konstanz ist die größte Wassersportveranstaltung in der Region mit einer über 100 Jahre alten Tradition. Sie hat am Donnerstag begonnen und endet am Sonntag. Die Veranstalter erwarten insgesamt mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Mir geht das Herz auf, tatsächlich. Ich habe gesehen, wie viele klassische Boote sich hier zur Bodenseewoche versammeln, und das wollte ich mir unbedingt ansehen, denn ich liebe diese Schiffe.

Nach Angaben der Veranstalter treten rund 160 Segelboote in Regatten und Wettfahrten gegeneinander an, von Oldtimer-Yachten bis zu modernen Racern. Dazu kommen Ruderwettkämpfe, Stand-Up-Paddle-Rennen und Wasserskishows. Neben Sportveranstaltungen gibt es im Konstanzer Hafen einen Maritimen Markt mit Wassersport-Zubehör und Leckereien sowie Musik- und Tanzveranstaltungen.

Klassische Holzboote wie Lacustre und Jollenkreuzer sind auf der Bodenseewoche zu sehen. SWR Nadine Ghiba

Neu bei der Internationalen Bodenseewoche ist in diesem Jahr ein Programm des Deutschen Segler-Verbands speziell für Kinder: Sie können zum Beispiel in Mini-Booten segeln üben. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung rund 35.000 Besucherinnen und Besucher angelockt.