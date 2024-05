Warme und nicht mehr ganz so feuchte Luft bestimmt am Wochenende unser Wetter. Am Samstag scheint zeitweise die Sonne. Am Samstagnachmittag entwickeln sich einzelne Schauer und Gewitter, vor allem im Osten und Süden Baden-Württembergs.

Die Temperaturen steigen auf 16 Grad auf der Albhochfläche und bis 23 Grad am unteren Neckar.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag erst sonnig, später wolkiger, gegen Abend örtlich Regen mit bis zu 25 Grad. Am Montag wird es voraussichtlich wechselhaft mit Schauern und Gewittern - und nicht mehr ganz so warm.