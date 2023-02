Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:02 Uhr Tödlicher Unfall bei Gaggenau Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend auf einer Landstraße bei Gaggenau (Kreis Rastatt) ist ein 65-Jähriger gestorben. Eine weitere Person wurde laut Polizei verletzt. Zwei Autos stießen aus bislang ungeklärten Gründen zusammen. Eines der Fahrzeuge sei nach dem Zusammenprall gegen ein drittes Auto geschleudert worden. Danach rutschte es eine Böschung hinab und stieß gegen einen Baum, so die Polizei weiter. Der 65-jährige Beifahrer des Wagens verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 60.000 Euro.