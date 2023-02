Ich habe euch ja schon angedeutet, dass uns heute die Fastnacht beschäftigen wird. Bei aller Freude und Ausgelassenheit gehört diese unschöne Seite wohl leider auch mit dazu. Bei einer Fastnachtsveranstaltung in Hohentengen (Landkreis Sigmaringen) wurden einer Frau wohl K.-o.-Tropfen verabreicht. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

SPD fordert eine Milliarde für Bildung in BW

Die SPD in Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, eine Milliarde für die Bildung im Land in die Hand zu nehmen. Fraktionschef Andreas Stoch will damit die Schäden beheben, die Corona im baden-württembergischen Bildungssystem angerichtet hat. Er forderte 1.000 zusätzliche Lehrkräfte. Eine nicht repräsentative SWR-Umfrage hatte jüngst gezeigt, dass der Bedarf an psychologischer Unterstützung für Kinder in Baden-Württemberg groß ist. Drei Viertel der Teilnehmenden gaben an, dass es mehr psychologische Beratungsangebote für Kinder brauche.