Fasnet-Blog: Narrenwecken, Eiersammeln und vieles mehr!

6:00 Uhr

Narri Narro am Rosenmontag!

Guten Morgen zum Rosenmontag! Wie auch schon am Schmotzigen Donnerstag versorgen wir euch in diesem Live-Blog heute mit Informationen zum Rosenmontag in der Region. Im "Narromobil" sitzt SWR Reporterin Anna Priese. Sie ist unterwegs in den Kreisen Tübingen, Sigmaringen und Zollernalb und sammelt Eindrücke von den Narren. Und die sind heute wild unterwegs: Beim Wecken, Eiersammeln oder Männersäen - lasst euch überraschen!

An diesen Orten könnt ihr heute nach unserer närrischen Reporterin und dem "Narromobil" Ausschau halten:

Gammertingen (Kreis Sigmaringen)

Felldorf (Kreis Tübingen)

Schömberg (Zollernalbkreis)

Trillfingen (Zollernalbkreis)

Wenn euch unser Blog gefällt oder ihr Bilder und Videos habt, die wir unbedingt einbauen sollen, lasst es uns wissen und schickt eine Nachricht an: online.studiotuebingen@swr.de. Wir freuen uns, von euch zu hören - auch bei Fragen, Wünschen oder Kritik! Narri Narro!