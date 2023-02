per Mail teilen

Früher Verletzungsschock, frühe Führung, verdienter Sieg: Der Karlsruher SC hat am Sonntag (19.02.2023) beim arg abstiegsbedrohten SV Sandhausen gewonnen.

Jubiläum ohne Happy End: An sein 150. Zweitliga-Spiel als Trainer des SV Sandhausen wird sich Alois Schwartz wohl nicht gerne erinnern. Die Mannschaft des 55-Jährigen verlor am Sonntag ihr Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC nach einer schwachen Leistung mit 0:3 (0:1). Jérôme Gondorf (8. Spielminute), Mikkel Kaufmann (52.) und Fabian Schleusener (73.) sorgten für einen verdienten Sieg der effizienten Karlsruher.

Erste Verletzung schon vor dem Anpfiff

Das Spiel war noch gar nicht angepfiffen, da gab es bereits den ersten verletzungsbedingten Wechsel. KSC-Trainer Christian Eichner musste kurzfristig eine Änderung in seiner Startelf vornehmen, weil sich Kyoung-Rok Choi beim Aufwärmen am Schlüsselbein verletzte. Für den Koreaner rückte Paul Nebel ins Mittelfeld, der 20-Jährige durfte damit erstmals seit dem 13. Spieltag wieder von Beginn an ran.

Bemerkenswert: Dem hohen Karlsruher Offensivdrang konnte der kurzfristige Verletzungsschock überhaupt nichts anhaben – im Gegenteil. Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle, erarbeiteten sich schnell ein optisches Übergewicht und gingen fast schon folgerichtig früh in Führung: Der von Janik Bachmann und den anderen SVS-Verteidigern alleingelassene Gondorf verwertete ein Zuspiel von Marvin Wanitzek per Direktabnahme zum 1:0 (8.).

Karlsruhe aggressiv, Sandhausen harmlos

Auch in der Folge agierte der KSC extrem aggressiv, durch ein frühes Anlaufen blieb den Hausherren teilweise nicht mal Zeit für geordnete Ballannahmen – von Spielaufbau ganz zu schweigen. Stattdessen gab es weitere Karlsruher Chancen durch Nebel (12.) sowie Wanitzek, dessen Schuss aus kurzer Distanz Sandhausens Torwart Patrick Drewes gerade noch so entschärfen konnte (16.). Nennenswerte Möglichkeiten auf der anderen Seite? Fehlanzeige.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit, denn nach dem Seitenwechsel fanden auch die Hausherren den Weg zum gegnerischen Tor. Alexander Esswein vergab die erste Chance des SVS, als er in der 49. Spielminute per Flachschuss nur das Außennetz traf. Ein Hoffnungsschimmer, der aber schnell verblasste.

Kaufmann erhöht für den KSC auf 2:0

Denn: Nur eine Minute später kam Karlsruhe durch Wanitzek zur nächsten Möglichkeit und weitere zwei Minuten später gar zum 2:0. Über die linke Außenbahn kombinierte sich der KSC über Philip Heise und Wanitzek schön, schnell und schnörkellos in den Strafraum, wo Kaufmann letztlich nur noch einschieben musste (52.).

Der Treffer hatte den Charakter einer Vorentscheidung, alles klar für die Karlsruher war spätestens mit dem Kopfballtor von Schleusener zum 3:0 (73.). Während der KSC durch den klaren Auswärtssieg in der Tabelle auf den elften Platz klettert und sich etwas Luft verschafft, rutscht Sandhausen auf Rang 18 und damit den letzten Platz ab.

SV Sandhausen - Karlsruher SC 0:3 (0:1) SV Sandhausen: Drewes - Framberger (55. Diekmeier), Dumic, Schirow, Okoroji - Ajdini (55. Ganda), Bachmann, Ochs (55. Ritzmaier) - Esswein (85. Ademi), Al Ghaddioui, C. Kinsombi (85. D. Kinsombi) Karlsruher SC: Gersbeck - S. Jung (78. M. Thiede), Mar. Franke, Gordon, Heise - Breithaupt, Gondorf (85. L. Jensen) - Wanitzek, Nebel (85. Cueto) - M. Kaufmann (78. Rapp), Schleusener (87. Batmaz) Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) Zuschauer: 7.876 Tore: 0:1 Gondorf (8.), 0:2 M. Kaufmann (52.), 0:3 Schleusener (73.) Gelbe Karten: - / M. Kaufmann (1), Heise (3)

Sandhausen stellt Trainer Schwartz frei

Wenige Stunden nach der Niederlage reagierte der SVS auf seine sportliche Talfahrt und entließ Trainer Schwartz. Wie das Tabellenschlusslicht nach der deutlichen Heimpleite gegen den KSC mitteilte, muss der 55-Jährige vorzeitig gehen. "Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alu festgehalten", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier: "Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen." Welcher Trainer den SVS am kommenden Spieltag beim 1. FC Nürnberg betreuen wird, stand noch nicht fest. Der Klub kündigte an, "kurzfristig eine Lösung" für die Nachfolge finden zu wollen.