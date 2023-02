Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:10 Uhr Flüge fallen aus Wer will denn da gleich in die Luft gehen? Die Antwort lautet: heute nur wenige. Denn Flugreisende in Deutschland müssen sich heute auf erhebliche Verzögerungen und Ausfälle einstellen. Grund ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di. Am Stuttgarter Flughafen wird heute wegen des Streikaufrufs kein regulärer Flugbetrieb stattfinden. Das hat der Flughafen vorab mitgeteilt. Die Gewerkschaft will insgesamt sieben deutsche Flughäfen bestreiken. Wir haben die frischesten News dazu gerade zusammengefasst. Stuttgart Bis Samstag soll gestreikt werden Warnstreik am Airport Stuttgart legt Flugverkehr lahm Am Freitag müssen Flugreisende bundesweit mit Flugausfällen rechnen. Grund ist ein Streikaufruf von ver.di. Der Stuttgarter Flughafen kündigt für die Folgetage mehr Abflüge an. Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 17. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

6:06 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz am frühen Morgen ist die Fahrbahn in Richtung Heidelberg derzeit komplett gesperrt. Bei dem Unfall war ein Lkw auf die Mittelleitplanke. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Dadurch kommt es zu einem aktuell vier Kilometer langem Stau - ihr seid dort knapp eine halbe Stunde länger unterwegs. Alle Verkehrsmeldungen hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Apropos trübe: An den deutschen Flughäfen bleibt es heute sehr ruhig. Denn die Gewerkschaft ver.di hat an sieben Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. An den beiden größten Airports Frankfurt und München bleiben deshalb die Flieger heute am Boden. Auch in Stuttgart sind mehr als 160 Starts und Landungen von dem Streik betroffen. Wie viele Autos hat das Stuttgarter Unternehmen Mercedes-Benz im vergangenen Jahr verlauft? Die Antwort auf diese Frage gibt es heute schon sehr früh. Denn dann will der Konzern seine Jahreszahlen veröffentlichen. Und Experten gehen davon aus, dass die Zahlen nicht schlecht sein werden. In der Fußball-Bundesliga eröffnen heute Abend um 20:30 Uhr der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim den 21.Spieltag der Fußball-Bundesliga. Dabei hofft der neue Trainer Peellegrino Matarazzo auf die ersten Punkte in seinem neuen Job als Coach der Hoffenheimer.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute Das Wetter in Baden-Württemberg ist heute wechselhaft. In der Nacht hat es dichte Wolken und leichten Regen gegeben. Auch am Morgen bleibt es trüb bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad. Die Sonne ist heute nur vereinzelt zu sehen. Immerhin wird es irgendwann wärmer - bis zu 14 Grad werden erreicht. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (8,6 MB | MP4)