Während einer Fastnachtsveranstaltung in

Hohentengen (Landkreis Sigmaringen) sollen Unbekannte einer Frau K.-o.-Tropfen verabreicht haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 24-Jährige soll während einer Fastnachtsveranstaltung in der Göge-Halle in Hohentengen K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Nachdem sich der Zustand der Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunehmend verschlechtert hatte, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das teilte die Polizei mit. Weitere Fälle während der Fastnacht im Kreis Sigmaringen seien bislang nicht bekannt, so ein Polizeisprecher.

Hinweise auf Betäubungsmittel im Urin gefunden

Im Krankenhaus habe sich der Verdacht bestätigt: Im Urin der Frau wurde das Betäubungsmittel GHB festgestellt. Das spricht laut Polizei für eine Verabreichung von K.-o.-Tropfen. Außerdem wurden bei der Frau rund zwei Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Ein möglicher Täter, der die K.-o.-Tropfen verabreicht haben soll, konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise zu in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau entgegen. Die Verabreichung von K.-o.-Tropfen sei Körperverletzung, so die Polizei.