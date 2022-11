Fasnachtsumzug 2023 in Mannheim abgesagt

per Mail teilen

Zweimal ist der gemeinsame Fasnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen Corona zum Opfer gefallen. Die Stadt Mannheim teilte jetzt mit: Der Umzug findet wieder nicht statt.

Nach den beiden coronabedingt ausgefallenen Fasnachtsumzügen 2021 und 2022 in Mannheim und Ludwigshafen fällt nun also auch der Fasnachtsumzug 2023 in Mannheim aus. Das teilte die Stadt Mannheim zusammen mit der Karneval-Kommission-Mannheim e.V. (KKM) mit.

Absage Fasnachtsumzug Mannheim: Fehlende Planbarkeit, zu wenige Helfer

Kommissions-Präsident Thomas Dörner teilte mit: "Die unter anderem durch die Pandemie bedingten veränderten Rahmenbedingungen mit Ressourcenengpässen im Ehrenamt sowie fehlende verlässliche Planbarkeit verhindern eine genehmigungsfähige Durchführung dieser größten Tagesveranstaltung in Mannheim."

Umzug immer abwechselnd in Mannheim und Ludwigshafen

Der Karneval-Kommission-Mannheim sind alle Mannheimer Fasnachtsvereine angeschlossen. Sie ist seit über 60 Jahren Veranstalterin des gemeinsamen Fasnachtsumzugs Mannheim-Ludwigshafen in Mannheim. Der Umzug findet seit Jahrzehnten immer jährlich abwechselnd in Mannheim und Ludwigshafen statt und zieht jeweils über 200.000 Besucherinnen und Besucher an.

Stadt Mannheim: Durchführung durch städtische Gesellschaft scheidet aus

Die Stadt Mannheim hat geprüft, ob sie diese Veranstaltung 2023 zusammen mit einer städtischen Gesellschaft durchführen könnte. Diese Möglichkeit aber "scheidet aufgrund kurzer Vorlaufzeiten und nicht vorhandener Strukturen aus", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Auch ein kurzfristiger Wechsel mit Ludwigshafen sei nicht möglich.

Der Mannheimer Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) sagte, er könne die Entscheidung der Karneval-Kommission nachvollziehen.

"Ich bedauere sehr, dass auch 2023 kein Fasnachtsumzug in Mannheim stattfinden wird. Die Entscheidung der Karneval-Kommission Mannheim aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen kann ich nachvollziehen."

Ab 2025 soll Fasnachtsumzug organisatorisch neu aufgestellt werden

2024 ist Ludwigshafen wieder mit dem Umzug an der Reihe, in Mannheim soll er ab 2025 organisatorisch neu aufgestellt werden. Darüber haben sich die Stadt Mannheim und die Karneval-Kommission verständigt. Konkret sei geplant, dass die städtische Gesellschaft Event & Promotion Mannheim GmbH (EPM) den Umzug zukünftig veranstalten wird. Die Karneval-Kommission werde "in gewohnter Weise" den Fasnachtsumzug inhaltlich unterstützen.