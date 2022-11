Fasnachtsumzug abgesagt: Das sind die Reaktionen aus Ludwigshafen

Der große gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim im Februar ist abgesagt worden. Ausrichter wäre die Stadt Mannheim gewesen. Was sagen die Menschen in Ludwigshafen dazu?

"Es ist äußerst schade, dass die Karneval-Kommission Mannheim sich nicht in der Lage sieht, einen erfolgreichen Fasnachtszug organisieren zu können" sagte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) laut einer Mitteilung am Freitag. "Wir müssen aber die Entscheidung aus Mannheim akzeptieren." Die Absage sei "Nach zwei Jahren Pause durch Corona leider ein bitteres Signal für die Fasnachter und Fasnachterinnen der Region." Eine kurzfristige Verlegung des Fasnachtsumzugs nach Ludwigshafen sei allerdings nicht infrage gekommen.

Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen Jutta Steinruck in Fasnachtslaune am 11.11.22 SWR

"Ein bitteres Signal für die Fasnachter und Fasnachterinnen in der Region."

Kurzfristige Verlegung nach Ludwigshafen nicht möglich

"Ein so großer Umzug durch die Stadt bedarf einer intensiven Vorbereitung und die Ausschreibungen müssten längst auf dem Weg sein. Deswegen kam für uns nach einer Prüfung eine kurzfristige Verlegung des Zuges nach Ludwigshafen nicht infrage", so Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH. "Der letzte gemeinsame Fasnachtszug führte 2020 durch Ludwigshafen, dass jetzt die Fasnachter bis 2024 warten müssen bedauern wir sehr."

Städte Mannheim und Ludwigshafen wechseln sich beim Fasnachtsumzug ab

Die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen wechseln sich jährlich bei der Ausrichtung des großen Fasnachtsumzugs ab - einmal ist der Umzug in Ludwigshafen, im Jahr darauf findet er dann wieder in Mannheim statt. Durchschnittlich kommen 200.000 Besucher zu der Veranstaltung. Die Stadt Mannheim und die Karneval-Kommission-Mannheim e.V. (KKM) hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass der Umzug wegen coronabedingter Rahmenbedingungen und mangels Ehrenamtlicher ausfällt. Der Umzug wird in Mannheim von den Fasnachtern ausgerichtet.

Mannheim will Fasnachtsumzug organisatorisch neu aufstellen

2024 ist Ludwigshafen wieder mit dem Fasnachtsumzug an der Reihe, in Mannheim soll er ab 2025 organisatorisch neu aufgestellt werden. Darüber haben sich die Stadt Mannheim und die Karneval-Kommission verständigt. Konkret sei geplant, dass die städtische Gesellschaft Event & Promotion Mannheim GmbH (EPM) den Umzug zukünftig veranstalten wird. Ähnlich wie in Ludwigshafen.