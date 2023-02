per Mail teilen

Bei einem Autounfall in der Nähe von Gaggenau im Landkreis Rastatt ist am Montagabend ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Laut Polizei ist es auf der Landstraße 79a zwischen Ebersteinburg und Gaggenau-Selbach (Landkreis Rastatt) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 19:20 Uhr. Eines der Fahrzeuge wurde so schwer getroffen, dass es mit einem dritten Auto kollidierte und anschließend eine Böschung hinabgeschleudert wurde.

Mann stirbt noch an der Unfallstelle

In diesem Auto saß der 65-jährige Mann als Beifahrer. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde eingeklemmt, konnte aber schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sei leicht verletzt worden, so ein Sprecher der Polizei.

Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt

Durch den Unfall ist ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Die Landstraße war über mehrere Stunden gesperrt. Die Baden-Badener Staatsanwaltschaft ermittelt. Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.