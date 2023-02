Heidelberger Fastnachtszug feiert 175-jähriges Bestehen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Dienstagnachmittag wieder der Heidelberger Fasnachtsumzug statt. Er feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen.

Es ist ein echtes Jubiläum für die Heidelberger Narren: Der Fastnachtsumzug in Heidelberg feiert in diesem Jahr 175-jähriges Bestehen. Am 6. März 1848 fand nach Angaben der Stadt Heidelberg der erste urkundlich erwähnte Fastnachtsumzug in Heidelberg statt. Damit gehört der Umzug nach Angaben der Organisatoren zu den ältesten im Südwesten.

73 Zugnummern in der Heidelberger Innenstadt unterwegs

Ab 14 Uhr 11 zieht der Fastnachtsumzug mit 73 Zugnummern durch die Innenstadt. Der Zug mit seinen bunt geschmückten Fastnachtswagen wird von zahlreichen Fußgruppen begleitet. Er startet im Stadtteil Bergheim und verläuft über den Bismarckplatz und durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit bis zu 150.000 Besuchern. Unter anderem, weil zahlreiche Fastnachtsumzüge in umliegenden Städten und Gemeinden abgesagt wurden, vor allem der große gemeinsame Fastnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen.

Der Heidelberger Umzug endet vor dem Rathaus mit einer großen Abschlussparty. Endlich wieder Normalität nach der Corona-Pandemie, heißt es bei den Karnevalsvereinen.

"Wir haben schon sehr gelitten, das waren drei Jahre, in denen wir nicht Fastnacht machen konnten, und wir leidenschaftliche Fastnachter freuen uns wahnsinnig, dass wir endlich wieder unsere geliebte Fastnacht feiern dürfen."

Heidelberger Innenstadt während des Umzugs gesperrt

Die Heidelberger Innenstadt ist wegen des Fastnachtsumzuges von etwa 12:30 Uhr bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen.