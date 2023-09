Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat für den heutigen Freitag einen globalen Klimastreik ausgerufen. Auch in baden-württembergischen Städten ist deshalb mit Protestaktionen zu rechnen.

Gestern waren die Landtagsfraktionen von SPD und FDP an der Reihe, heute verkünden AfD, CDU und die Grünen die Ergebnisse ihrer Klausurtagungen . Besonders interessant könnte das bei CDU und Grünen werden, weil sich in deren Regierungskoalition nach der ersten Hälfte der Legislaturperiode allmählich erste Risse zeigen.

Nachdem vergangene Woche in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) eine 33-jährige Frau erstochen wurde, trifft sich heute der Sozialausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung . Als verantwortlich für die Tat gilt ein aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) entflohener Psychiatrie-Patient .

6:03 Uhr

Letzter Tunneldurchschlag bei Stuttgart 21 gefeiert

Auf dem langen Weg zum Abschluss des Projekts Stuttgart 21 sind die Bahn, der Bund und andere Partner einen großen Schritt weitergekommen: Gestern ist die Südröhre des neuen Flughafentunnels durchschlagen worden, der nach offizieller Lesart letzte Tunnel des Großprojekts. 56 Kilometer Betonröhren, davon 51 Kilometer im Talkessel von Stuttgart und fünf Kilometer Tunnel am Flughafen, wurden vorangetrieben. Der Flughafentunnel soll den Flughafen und die Messe an das Fern- und Regionalbahnnetz anbinden. Reisende sollen künftig vom Tiefbahnhof dann nur noch acht Minuten brauchen. Zurzeit brauchen Fahrgäste mit Stadt- oder S-Bahn fast eine halbe Stunde. Aber nur die Ruhe, der Flughafenbahnhof wird nach Schätzungen der Bahn erst 2027 in Betrieb gehen.