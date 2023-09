Frau stirbt nach Messerangriff in Wiesloch

In der Wieslocher Innenstadt hat am Freitagmittag ein Mann eine Frau niedergestochen. Jetzt erlag die Frau ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Die Frau, die am Freitagmittag bei einem Messerangriff in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt wurde, ist trotz sofortiger medizinischer Hilfe kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Mutmaßlicher Täter war kurz zuvor aus Psychiatrie entflohen

Ein Mann hatte die 30-jährige Frau um kurz nach 13 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße in Wiesloch mit einem Messer angegriffen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun mitteilten, war der Mann kurz zuvor aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entkommen, wie genau sei noch unklar.

Der Täter soll kurz vor seiner Tat aus der Psychiatrie in Wiesloch geflohen sein. SWR

Pflegekräfte hätten die Flucht beobachtet und den Mann sofort verfolgt. Auch die alarmierte Polizei habe sofort nach dem Mann gesucht. Dennoch sei es ihm gelungen, das Gelände der Psychiatrie zu verlassen.

Der Mann habe sich aufgrund eines Urteils des Heidelberger Landgerichts seit dem Jahre 2021 im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden befunden.

Kriminaltechniker ermitteln Umstände der Flucht

Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es keine Hinweise, dass Täter und Opfer sich kannten. Polizeikräfte hätten den Mann vor dem Geschäft nach Androhung des Schusswaffengebrauchs festgenommen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und die Heidelberger Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt, woher der Mann das Messer hatte und wie es zu seiner Flucht aus dem PZN kommen konnte.