Globaler Klimastreik: FFF will auch in BW Druck auf die Politik machen

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Baden-Württemberg sind Demonstrationen in allen größeren Städten geplant.

Am weltweiten Klima-Aktionstag sollen nach Angaben von Fridays for Future (FFF) mehr als 200 Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland stattfinden. In allen größeren Städten in Baden-Württemberg, aber teilweise auch in Dörfern oder kleineren Städten gibt es Demonstrationszüge. Mindestens 45 Aktionen sind geplant. "Wir erwarten mehrere Tausend Menschen auf der Straße", so ein Sprecher von FFF Baden-Württemberg zum SWR.

In Freiburg beginnt der Protest um 10 Uhr auf dem Rathausplatz. Dort wollen elf Klimagruppen dort ihre Forderungen zur Kommunalwahl 2024 wiederholen - wie beispielsweise, dass der öffentliche Personennahverkehr kostenlos sein soll. Um 13 Uhr beginnt dann der Demonstrationszug vom Platz der Alten Synagoge. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass 5.000 bis 10.000 Menschen bei dem Protest dabei sind.

In Karlsruhe geht die Demo um 14 Uhr los und es werden rund 2.000 Menschen erwartet. Auch in Tübingen gehen die Organisatoren von etwa 2.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Beginn ist um 13 Uhr. In Stuttgart startet der Demonstrationszug um 14 Uhr am Schlossplatz. Hier werden bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. In Heilbronn gibt es zunächst ein Programm mit Musik und weiteren Aktionen. Ab 16:45 Uhr ist eine Fahrrad-Demo geplant.

Schneller Ausstieg aus fossiler Energie

Der globale Klimastreik steht unter dem Motto #EndFossilFuels und soll von Freitag bis Sonntag gehen. Die Klimaaktivisten fordern den schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Aus ihrer Sicht ergreift die Politik nicht die notwendigen Maßnahmen, um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen. "Am 15. September werden wir mit allen Generationen und Berufsgruppen von allen Seiten Druck auf die Regierung machen, das anti-ökologische Herumgehampel zu beenden und stattdessen ein Klimageld einzuführen und das Klimaschutzgesetz zu verschärfen", so die FFF-Aktivistin Luisa Neubauer zur Deutschen Presse-Agentur.

Klimaschutzziele kaum zu erreichen

Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag der Ampelregierung festgeschrieben. Es soll steigende Preise für den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen sozial ausgleichen. Das geltende Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland seine Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert und bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral ist. Die Klimaziele der baden-württembergischen Landesregierung sehen die Treibhausgas-Neutralität sogar schon fünf Jahre früher vor. Doch sowohl der Bund als auch das Land drohen ihre Ziele zu verfehlen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte kürzlich die aktuelle Klimabilanz im Land:

Neben dem Ausstieg aus den fossilen Energien und der Einführung eines Klimagelds fordert Fridays for Future eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den ÖPNV und ein Ende fossiler Subventionen. 65 Milliarden Euro fließen in Deutschland jährlich in Vergünstigungen wie Dieselprivileg, Steuerfreiheit für Kerosin oder Dienstwagen. Das zeigt die Studie des Umweltbundesamts über sogenannte "klimaschädliche Subventionen".

Beschäftigte von rund 2.000 Unternehmen gehen daher am Freitag gemeinsam mit Fridays for Future auf die Straße, um diese Art der Subventionen zu beenden. Unterstützung bekommen die Klimaaktivisten auch von den Kirchen, die ebenfalls zur Teilnahme an dem Aktionstag aufgerufen haben.

Emissionen weltweit auf neuen Höchststand

Trotz aller Klimaschutz-Versprechen der vergangenen Jahre haben die weltweiten Emissionen nach Zahlen der Internationalen Energie-Agentur 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Schon jetzt hat sich die Welt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um etwa 1,1 Grad erwärmt. In Deutschland ist es sogar um 1,6 Grad wärmer. Die acht wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren die vergangenen acht.

Am letzten globalen Klima-Aktionstag am 3. März hatten nach Schätzungen der Bewegung allein in Deutschland mehr 220.000 Menschen teilgenommen.