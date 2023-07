Droht dem Freiburger Klimacamp eine Räumungsverfügung?

Für den Freiburger Weihnachtsmarkt soll das Klimacamp auf dem Rathausplatz weichen. Die Stadtspitze hofft auf eine einvernehmliche Lösung.

Am Montag hat die Freiburger Stadtverwaltung eine Stellungnahme von den Freiburger Klimaaktivisten eingefordert. Das hat Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn in einem SWR-Interview bestätigt. Die sogenannte Anhörung, wie es rechtlich heißt, sei verschickt worden und wurde zeitlich bis zum 27. Juli befristet. Die Stadtspitze will bis zu diesem Datum wissen, wie und ob die Protestierenden bereit sind, den Rathausplatz samt Zelten zu verlassen. Sie kampieren, mit einer kurzen Unterbrechung, schon seit mehr als einem Jahr dort. Grund für den jetzt eingeleiteten, rechtlichen Schritt der Stadt: In vier Monaten soll unter anderem auf dem Freiburger Rathausplatz der 50. Freiburger Weihnachtsmarkt stattfinden.

Zeichen stehen auf Konfrontation

Auf SWR-Nachfrage hat ein Vertreter des Klimaprotestkamps bestätigt, dass man die Aufforderung zu einer Stellungnahme von der Stadt Freiburg erhalten habe. Man sei nicht sonderlich glücklich mit der Entwicklung, hieß es. Gleichzeitig ließ der Sprecher der Aktivisten allerdings durchblicken, dass man mit einer juristischen Auseinandersetzung rechne. Ob die Protestierenden, die von der Stadt Freiburg eingeforderte Stellungnahme abgeben werde, ließen sie offen.

Erst Räumungsverfügung dann Eilverfahren?

Für Johannes Gröger von den Freien Wählern im Freiburger Gemeinderat ist klar, dass der Zwist bis vor Gericht gehen wird. In einem SWR-Interview sagte Gröger, dass er damit rechne, dass die Aktivisten die Fristsetzung der Stellungnahme verstreichen lassen. Danach werde die Stadt eine Räumungsverfügung erlassen. Gegen diese werden, aus Grögers Sicht, die Anwälte der Aktivisten Widerspruch einlegen. So landet die gesamte Diskussion über einen zeltfreien Freiburger Rathausplatz vor Gericht. In einem Eilverfahren wird dann wohl entschieden werden. Gröger ist davon überzeugt, dass die Räumungsverfügung der Stadt Freiburg bestand haben werde. So könne am Ende doch der 50. Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz über die Bühne gehen. Im Freiburger Rathaus hofft man jedoch, dass es doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, ohne Gerichtsentscheid. Nach SWR-Informationen wollen einige Gemeinderäte, vor allem aus dem Lager der Grünen, das Gespräch mit den Klimacamper suchen, um die Wogen zu glätten.