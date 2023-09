Fridays for Future hat unter anderem in Karlsruhe zum Klimastreik aufgerufen. Durch einen Umzug durch die Innenstadt gab es teilweise erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs.

Fridays for Future hatte zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Die Hauptforderung der Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future ist, die Verbrennung fossiler Rohstoffe zu beenden. Der Verbrauch fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas sei momentan zu hoch, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, schreibt Fridays for Future Karlsruhe in einer Mitteilung.

Klimastreik von Fridays for Future in Karlsruhe

In Karlsruhe hatte die Auftaktkundgebung um 12:30 Uhr auf dem Friedrichsplatz begonnen. Rund 1.500 Menschen sind laut Polizei bei der Demonstration gezählt worden. Der Umzug durch die Innenstadt verlief vom Friedrichsplatz unter anderem über die Sophien- und Reinhold-Frank-Straße durch die Weststadt wieder zurück zum Friedrichsplatz.

82 Jahre alte Teilnehmerin der Karlsruher Klimaschutzdemonstration von Friday for Future mit Plakat SWR Foto: Greta Hirsch

Entlang der Strecke mussten nach Angaben der Stadt Karlsruhe zum Teil Straßen gesperrt werden. Für Menschen, die mit dem Auto unterwegs waren, gab es zum Teil erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Ansonsten sprach die Polizei in Karlsruhe von einem ruhigen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse.

Aktivistinnen und Aktivisten fordern andere Verkehrspolitik

Mit der Demonstration und dem Umzug durch die Stadt wolle man auf mehr Klimagerechtigkeit hinweisen, so die Sprecherin von Fridays for Future, Carolin Moser. Eines der Ziele sei es, den Klimaschutz wieder ganz vorne auf die Agenda der Politik zu bringen, so die Sprecherin. Und konkret in Karlsruhe fordere man mehr Platz für die Fahrradfahrer.

"Wir wollen der Stadt zeigen, dass es Zeit ist, eine richtige Verkehrswende umzusetzen."

Verkehrsbehinderungen auch in Pforzheim möglich

Ein Demonstrationszug war auch in Pforzheim angemeldet. Laut Angaben der Stadt lief er ab etwa 14 Uhr vom Marktplatz über die östliche Karl-Friedrich-Straße, am Waisenhausplatz vorbei, über die Zerrenner-und Goethestraße zum Leopoldplatz, wo es eine Sitzblockade und einen Redebeitrag gegeben hat. Anschließend ging es zum Marktplatz zurück.

Auch in Pforzheim gab es Protestaktionen von "Fridays for Future" am Freitag. Nach Auskunft der Polizei in Pforzheim verlief die Demonstration ohne besondere Vorkommnissen, so ein Sprecher. In der Region waren für Freitag außerdem Demonstrationen von Fridays for Future in Bruchsal, Bühl und Kuppenheim geplant.

"Parking Day" in Karlsruhe

Am Freitag und Samstag findet zudem der Parking Day Karlsruhe statt. Bei den Aktionstagen wollen dir Organisatoren aufzeigen, wie öffentliche Parkplätze in der Stadt anders genutzt werden können. Unter anderem wird der Raum zu Cafés oder Orten für Konzerte umfunktioniert.

Besetzte Parkplätze in Karlsruhe am Parking Day SWR Foto: Markus Volk

Die Aktion sei dazu da, den öffentlichen Raum neu zu entdecken und auszuprobieren, wie Straßen wieder zu Lebensraum werden können, schreibt der Verein Wandelwirken e. V. auf der Aktionsseite.

Parallel zum Parking Day findet auch dieses Jahr wieder die Aktion "Karlsruhe spielt!“ statt. Bis zum 22. September werden in der Stadt verschiedene Straßen gesperrt, damit Kinder dort spielen können.