Die oberste Regierungsberaterin in Klimafragen hat den Maßnahmenkatalog für BW als zu lasch kritisiert. Dieser reiche nicht, um die ehrgeizigen Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Am heutigen Dienstag wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne) das geplante Klima-Maßnahmenregister der grün-schwarzen Landesregierung vorstellen. Bereits im Vorfeld gab es daran rege Kritik. Noch vor der Veröffentlichung hat nun selbst die oberste Regierungsberaterin in Klimafragen den geplanten Maßnahmenkatalog der grün-schwarzen Landesregierung als zu lasch kritisiert.

"Ich erwarte, dass das Maßnahmenregister so noch nicht ausreicht", sagte Maike Schmidt, Vorsitzende des Klima-Sachverständigenrats, dem SWR. "Viele der Maßnahmen in dem neuen Klimamaßnahmenregister sind bereits bekannt und laufen schon. Aus meiner Sicht ist das ein Zusammenstellen von dem, was man ohnehin schon macht." Das sei nicht genug, um die ehrgeizigen Klimaziele bis 2030 zu erreichen. "Angesichts der Situation, dass Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele in den vergangenen Monaten deutlich ambitionierter definiert hat und bereits in sieben Jahren 65 Prozent des CO2 im Vergleich mit 1990 einsparen will, spiegelt dieser neue Maßnahmenkatalog das nicht wider", so Schmidt weiter.

Expertin moniert das Fehlen von Fristen und Budgets

Darüber hinaus sind die Maßnahmen im Register aus ihrer Sicht zu unkonkret. Schmidt vermisst zum Beispiel eine Positionierung der Landesregierung, wie sie den Kohleausstieg flankieren will. "Dafür bräuchte es zum Beispiel eine konkrete Unterstützung der Erdgasbetreiber oder Maßnahmen für die Wasserstoff-Infrastruktur."

Viele Dinge in dem Katalog seien zwar richtig benannt, ob die Intensität der Maßnahme ausreicht, sei aber nicht erkennbar. Das liege auch daran, dass die Maßnahmen zum großen Teil keinen zeitlichen Rahmen haben und auch nicht budgetiert sind. "In vielen Fällen braucht es eben auch Geld, um Dinge erst anzustoßen", sagte die Expertin vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg.

Keine Sanktionsmöglichkeit bei Nichterreichen der Klimaziele

Schmidt beklagte außerdem, dass es keine Sanktionen gibt, wenn die Ministerien ihre Ziele nicht erreichen. "Es gibt aktuell keine Konsequenz, wenn eine Maßnahme nicht eingehalten wird." Zwar soll der vom Land eingesetzte Expertenrat jedes Jahr die Einhaltung überprüfen, doch durchsetzen kann er die Ziele nicht. "Wir können als Sachverständigenrat nur die Probleme benennen, ein scharfes Schwert haben wir nicht. Nur das scharfe Schwert des Wortes", sagte die Wissenschaftlerin.

Kretschmann und Walker wollen an diesem Dienstag das Register mit seinen über 250 Maßnahmen der Öffentlichkeit vorstellen. Auch Schmidt wird mit auf dem Podium sitzen. Für die Fortschritte in den einzelnen Bereichen sollen laut Gesetz die jeweiligen Ministerien zuständig sein. In dem Register ist zum Beispiel die längst eingeführte Solarpflicht auf Neubauten oder das Jugendticket im ÖPNV, das zum 1. März kommt, aufgeführt. Opposition und Umweltverbände hatten das Register bereits heftig kritisiert.

Fridays for Future enttäuscht: "Register weitgehend wertlos"

Die Umweltbewegung Fridays for Future zeigte sich enttäuscht: "Wir sind ziemlich überrascht, dass dieses Register, das so groß angekündigt wurde, für die Klimapolitik in Baden-Württemberg am Ende weitestgehend wertlos ist. In seiner jetzigen Form ist das Register ein weiteres Beispiel für die schlechte, verfehlte Klimapolitik der Landesregierung", sagte ein Sprecher dem SWR. In dem Register würden keine Maßnahmen genannt, die tatsächlich eine Klimawende bedeuteten. "Stattdessen verliert man sich im Klein-Klein."

Ein absurdes Beispiel dafür sei die geplante App "Klima-Buddy", in der eine Waldohreule Energiespartipps gibt. Fridays for Future will, dass die Regierung endlich die heißen Eisen anfasst. "Wir fordern eine landesweit verpflichtende ÖPNV-Mindest-Taktung im Maßnahmenregister, Temporeduzierungen im Autoverkehr, strengere Energiehaus-Standards bei Neubauten und endlich eine Photovoltaik-Pflicht auf allen Bestandsgebäuden und Parkplätzen", so der Fridays for Future-Sprecher.