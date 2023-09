Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:35 Uhr Trumpf investiert Millionen in ungarischen Standort Der Maschinenbauer Trumpf hat in ein neues Firmengebäude und eine Fabrik zu Demonstrationszwecken für Kunden und Interessenten in Ungarn investiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf 13 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) heute mitteilte. Der Neubau sei in Gödöllö bei Budapest eröffnet worden. Das Unternehmen wolle als Lösungsanbieter für vernetzte Fertigung die Region künftig besser bedienen. "Wir erwarten in Ungarn in den nächsten Jahren einen wachsenden Absatzmarkt", sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller laut Mitteilung. In Ungarn gebe es beispielsweise starke Produktionsstandorte deutscher Automobilmarken und Zulieferer. Die Investition stärke auch das Geschäft in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien und der Türkei.

6:23 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP stellen heute die Ergebnisse ihrer jeweiligen Klausurtagungen vor. Welche das sind, erfahrt ihr ab dem Nachmittag bei uns. Heute startet die Premiere des Glücksgefühle-Festivals am Hockenheimring. Wie die Veranstalter rund um Ex-Fußballprofi Lukas Podolski im Vorfeld mitteilten, wurden für das bis Sonntag stattfindende Musikevent mehr als 70.000 Karten verkauft. Der nächste bundesweite Warntag steht heute an. Deutschlandweit wird die Bevölkerung dann testweise um 11 Uhr über verschiedene Kanäle gewarnt. Mancherorts werden Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen zu hören sein und auch die meisten Smartphones sollten Probewarnmeldungen ausgeben.

6:13 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Werfen wir einen Blick aufs Wetter: Heute erwartet uns in Baden-Württemberg eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 19 Grad im höheren Allgäu und 26 Grad in der Ortenau. Auch in den nächsten Tagen gibt es Sonne und am Wochenende wird es nochmal richtig warm - mit Temperaturen um die 30 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39 MB | MP4)