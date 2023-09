Nach dem Fund eines toten Säuglings in Lauffen am Neckar ist nun die Mutter festgenommen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem "nicht natürlichen Tod" aus.

Bereits am Dienstagmorgen ist in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ein Säugling tot aufgefunden worden. Jetzt wurde die 27 Jahre alte Mutter festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitagvormittag erklärten. Noch am Morgen wollte sich ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR nicht zu den Details äußern. Auch Staatsanwältin Mareike Hafendörfer hielt sich in einem Interview mit dem SWR bedeckt. Die Ermittlungen stünden im Moment noch ganz am Anfang, sagte sie.

Das ist natürlich ein tragischer Fall. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Obduktion gehen wir davon aus, dass das Kind nach der Geburt noch gelebt hat.

Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen Kindsmutter

Die Ermittler gehen demnach von einem Gewaltdelikt aus. "Es wurden Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod festgestellt", so Hafendörfer weiter. Das habe die Staatsanwaltschaft verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen die 27-jährige Kindsmutter einzuleiten. Die Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt und ist bereits in Untersuchungshaft.

Rettungseinsatz führte schließlich zur Tatverdächtigen

Der Säugling wurde bereits am Dienstag in einem Lauffener Wohnhaus gefunden. Ein Hinweis soll aus der Nachbarschaft gekommen sein, da Anwohner "Wahrnehmungen" gemacht hatten. Welche genau, blieb offen. Polizeibeamte fanden schließlich das Kind.

Ein Rettungseinsatz führte laut Staatsanwältin dann schließlich zur 27-jährigen Festgenommenen. Um was für einen Einsatz es sich genau handelte, wollte die Staatsanwältin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.