Öhringen: Illegales Autorennen mit Kind an Bord

In Öhringen hat es am Donnerstag bei einem illegalen Autorennen einen schweren Unfall gegeben. Einer der Fahrer hatte ein 4-jähriges Kind im Auto.

Mit zwei hochmotorisierten Autos haben sich am Donnerstagabend ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger wohl ein illegales Autorennen in Öhringen (Hohenlohekreis) am Viadukt geliefert. Laut Polizei startete das Rennen anscheinend an einer Ampel. Kurz darauf verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen den Bordstein der Grünanlage und schleuderte über die gesamte Fahrbahn.

70 Meter über Straße geschleudert und überschlagen

Das Auto des 22-Jährigen überschlug sich und schleuderte erneut rund 70 Meter quer über die Straße. Mit an Bord: ein 4-jähriges Kind. Der Fahrer und das Kind blieben unverletzt.

An dem verunglückten Auto entstand der Polizei zufolge ein Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme hatten sich die beiden Männer uneinsichtig und aggressiv gezeigt und die Polizisten beleidigt.