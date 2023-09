Die seit mehr als zwei Jahren vermisste Amani A. aus Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis ist wieder aufgetaucht: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich die 18-Jährige bei ihrer Familie.

Die seit Juli 2021 vermisste Amani A. habe sich im August bei ihrer Familie in Deutschland gemeldet, teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Demnach sei Amani freiwillig untergetaucht. Es gab in diesem Zusammenhang keine Straftaten und keinen Zwang gegenüber der heute 18-Jährigen. Bei einem persönlichen Kontakt mit der Polizei sagte Amani, dass es ihr gut gehe.

"Das war unfassbar, total schön", sagte die Integrationsbeauftragte der Stadt Munderkingen, Beate Kast im SWR-Interview, als Amani wieder aufgetaucht war. Die Wendung in diesem Vermisstenfall ist, dass das Mädchen offenbar aus freien Stücken Rechtenstein verlassen hat, um unterzutauchen. Nach Ansicht von Beate Kast hat im Vorfeld jedoch nichts daraufhin gedeutet: "Überhaupt nicht. Ich hatte relativ viel Kontakt zur Familie. Aber das war total unvorhersehbar!"

Aus persönlichen Gründen und zum Schutz der Familie würden die Gründe des Verschwindens nicht benannt, sagte die Polizei. Strafrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit dem "freiwilligen Verschwinden der Amani A." hätten nicht festgestellt werden können. Der Fall sei somit für die Polizei abgeschlossen, es gebe keine weiteren Ermittlungen.

Dieser Rucksack gehörte der vermissten Amani und wurde kurz nach ihrem Verschwinden in einem Waldstück bei Rechtenstein gefunden. Polizeidirektion Ulm

Amani verschwand vor zwei Jahren auf dem Schulweg von Rechtenstein

Vor zwei Jahren war Amani, damals noch 16 Jahre alt, auf dem Weg von Rechtenstein zur Schule verschwunden. Nur ihr Rucksack mit den Schulsachen, ihrem Handy und ihrem Geldbeutel wurden in einem Waldstück gefunden. Es lief eine große Suchaktion an - nicht nur vor Ort: Der Fall wurde auch bei der Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" gesendet, es wurde international nach dem aus Syrien stammenden Mädchen gesucht. Es gingen viele Hinweise ein, eine heiße Spur war allerdings nicht dabei.

Vater von Amani offenbar nach Syrien zurückgegangen

Die Familie von Amani ist aus Sicherheitsgründen in ein anderes Bundesland umgesiedelt worden. Denn vom Vater ging offenbar eine Bedrohung aus. Beate Kast, die Integrationsbeauftrage, sagte am Donnerstag im SWR, der Vater sei anscheinend wieder zurück in Syrien. Familienmitglieder hätten berichtet, dass er sich dort wieder verlobt hätte. Kast hat sich dafür eingesetzt, dass die Mutter und Geschwister sowie Amani selbst nun wieder in den Alb-Donau-Kreis kommen können. "Die Familie wollte, nachdem die Gefährdungslage nicht mehr bestanden hatte, wieder zurück in ihre gewohnte Umgebung", so Kast.