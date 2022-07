16-jährige Amani aus Rechtenstein seit einem Jahr vermisst: Das ist der aktuelle Ermittlungsstand

per Mail teilen

Vor einem Jahr verschwand die 16-jährige Amani aus Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis. Es gibt immer noch gibt es keine heiße Spur, erklärte die Staatsanwaltschaft Ulm am Montag.

Die 16-jährige Amani Aljaffal aus Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis wird seit einem Jahr vermisst. Pressestelle Polizeipräsidium Ulm

Es ist weiter unklar, ob Amani Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ob sie einen Unfall hatte oder ob sie freiwillig untergetaucht ist. Die 16-jährige Schülerin aus Rechtenstein verschwand am 26. Juli 2021 auf dem Weg zur Schule. Inzwischen fehlt seit einem Jahr jegliche Spur von ihr.

Internationale Ermittlungen nach Vermisster aus Rechtenstein gehen weiter

Nach der vermissten 16-Jährigen wird weiter international gesucht. Bereits kurz nach dem Verschwinden des Mädchens hatten sich Polizei und Landeskriminalamt über den Kurznachrichtendienst Twitter in arabischer Sprache insbesondere an Zeugen in Syrien gewandt, dem Herkunftsland der Jugendlichen.

Es wurden zudem weitere Bilder veröffentlicht. Aber selbst ein Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst“, in der der Fall geschildert wurde, brachte die Ermittler nicht weiter. Danach waren zwar Hinweise eingegangen, der entscheidende blieb jedoch aus.

Im Wald gefunden - Rucksack, Handy, Geldbeutel der Jugendlichen

Am Tag ihres Verschwindens war die Schülerin noch einmal in Ehingen im Alb-Donau-Kreis gesehen worden. Eine Passantin fand später in einem Waldstück den Rucksack der 16-Jährigen. Darin waren das Handy, der Geldbeutel und Schulsachen des Mädchens. Danach verliert sich ihre Spur.