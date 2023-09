Fall der Vermissten Rahel Müller bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

per Mail teilen

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" geht es heute um einen Fall aus dem Westerwald. Dort ist eine Frau an Heiligabend spurlos verschwunden und wird seitdem vermisst.

Rahel Müller wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft zuletzt im vergangenen Jahr an Heiligabend von ihrem Mitbewohner gesehen. Mit ihm habe die 34-Jährige in Montabaur in einer Wohnung zusammengelebt.

Laut Staatsanwaltschaft meldete ihr Mitbewohner Rahel Müller drei Tage nach Heiligabend als vermisst. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Ihr Handy sei ausgeschaltet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auch Freunde und Familie konnten sie seit dem offenbar nicht mehr erreichen.

Vermisste Rahel Müller vermutlich nicht mehr am Leben

Der zuständige Oberstaatsanwalt, Dominik Mies, sagte auf SWR-Anfrage, dass es konkrete Hinweise darauf gebe, dass Rahel Müller nicht mehr am Leben sei. Sie sei vermutlich gewaltsam zu Tode gekommen.

Laut Staatsanwaltschaft ergaben sich bei den Ermittlungen Hinweise darauf, dass sich Rahel Müller an Heiligabend auch an der Lahn in Hessen aufhielt. Dort, 35 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, könnte eventuell ihre Leiche liegen, sagte Oberstaatsanwalt Mies. Ob es einen Tatverdächtigen gibt, teilte die Staatsanwaltschaft bis jetzt nicht mit.

Großangelegte Suchaktion an der Lahn blieb erfolglos

Um die Frau zu finden, führte die Polizei vor einigen Wochen eine großangelegte Suchaktion an der Lahn durch. Mitte Juli suchten etwa 100 Polizisten zwei Tage lang in der Nähe von Limburg nach Rahel Müller. Bei der Aktion wurden auch ein Hubschrauber, Leichenspürhunde, Taucher und Boote eingesetzt. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Die Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Staatsanwaltschaft nichts Entscheidendes finden.

"Aktenzeichen XY ungelöst": Ermittler hoffen auf Hinweise

Oberstaatsanwalt Mies hofft jetzt, über die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. "Das ist ein sehr anspruchsvoller und komplizierter Fall. Und wir können nicht ausschließen, dass es irgendwelche Personen gibt, die etwas wissen, es aber der Polizei noch nicht mitgeteilt haben." Mies teilte außerdem mit, dass alle Hinweise auch vertraulich an die Polizei weitergegeben werden können.