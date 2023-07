per Mail teilen

Mit einer groß angelegten Suchaktion hofft die Staatsanwaltschaft, die vermisste Rahel Müller aus Montabaur zu finden. Am ersten Einsatztag fand die Polizei bislang keine Hinweise.

Auf einer Länge von etwa dreieinhalb Kilometern zwischen Villmar und Runkel in Hessen haben Einsatzkräfte der Polizei die Lahn sowie angrenzende Wiesen und Waldstücke abgesucht. Etwa 100 Polizistinnen und Polizisten aus den umliegenden Bundesländern waren an der Suche beteiligt. Außerdem wurden ein Hubschrauber, Boote und spezielle Leichenspürhunde eingesetzt. Allerdings bislang ohne Ergebnis. Die Suche soll am Freitag fortgesetzt werden.

Staatsanwalt: Hinweise auf gewaltsamen Tod der vermissten Frau

Dass genau in dem Bereich gesucht wurde, begründet die zuständige Staatsanwaltschaft so: "Es gibt Hinweise, wonach die Frau nicht mehr am Leben ist und eventuell dort gewaltsam zu Tode gekommen sein könnte", sagt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich durch die Suche demnach eine große Außenwirkung und, dass das Ermittlungsverfahren beschleunigt wird.

Rahel Müller wurde an Heiligabend das letzte Mal gesehen. Polizei Montabaur

Seit Dezember spurlos verschwunden

Rahel Müller wurde laut Polizei an Heiligabend zuletzt von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur gesehen. Danach verliert sich die Spur der 34-Jährigen. Ihr Telefon sei ausgeschaltet, Familienmitgliedern und Freunden sei es seitdem nicht mehr möglich, sie zu erreichen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste sei etwa 1,60 Meter groß und etwa 60 Kilogramm schwer. Zuletzt habe sie auffallend rot gefärbte Haare getragen. Außerdem habe sie zwei sternförmige Tattoos an den Unterarmen und mehrere Piercings in der Nase und der Unterlippe.

Zeugen, die etwas zum Aufenthalt von Rahel Müller sagen können oder sie an Weihnachten 2022 oder danach noch gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizei bittet sämtliche Hinweise an das eigens eingerichtete Hinweistelefon der Polizeidirektion Limburg-Weilburg unter 06431 9140 333 zu richten.