Polizei nimmt nach Tötung von Steffen Braun drei Verdächtige fest

Im Fall der Tötung des Arztes Steffen Braun sind drei Menschen festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um seine Lebensgefährtin, deren Sohn und einen Freund der Familie.

Der 53-jährige Steffen Braun war am 3. Januar 2023 von einem Mitarbeiter des Krankenhauses in Daun als vermisst gemeldet worden. Er hatte dort als Arzt gearbeitet. Sein Auto war an diesem Tag gegen 6 Uhr brennend in einem Wald zwischen Greimerath und Wittlich entdeckt worden. Demnach war der Kleinwagen mit Hilfe von Brandbeschleunigern angezündet worden.

Das Auto von Steffen Braun wurde brennend in einem Waldstück gefunden. Staatsanwaltschaft Trier und das Polizeipräsidium Trier

Dringender Tatverdacht wegen Indizien

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft besteht nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen sowie der Auswertung einer Vielzahl gesicherter Spuren und Indizien gegen die drei Beschuldigten der dringende Tatverdacht, Steffen Braun im Zeitraum zwischen dem 30. und 31.12.2022 vorsätzlich getötet und die Leiche versteckt zu haben. Das sollen sie demnach zuvor gemeinsam beschlossen haben. Bei den drei Verdächtigen handele sich um die 35 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers, deren zur Tatzeit 16-jährigen Sohn und einen ebenfalls 16 Jahre alten Freund.

Der 53-jährige Steffen Braun wurde seit Januar vermisst. Die Polizei ging relativ schnell von einem Tötungsdelikt aus. Staatsanwaltschaft Trier und das Polizeipräsidium Trier

Zuletzt war der in Daun tätige Orthopäde am 30. Dezember 2022 gesehen worden. Seine Leiche wurde am 13. Juni gefunden. Einen Tag später wurde der Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY behandelt.

Arzt starb gewaltsam

Die Obduktion habe ergeben, dass der Arzt Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, so die Staatsanwaltschaft Trier. Die Ermittlungen zum Tathergang, Motiven und Hintergründen dauerten an. Eine Ermittlungsrichterin habe gegen die drei Beschuldigten Haftbefehl erlassen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags und der Brandstiftung. Sie sollen auch das Auto des Arztes in Brand gesteckt haben, um Spuren zu vernichten.