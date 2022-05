SWR1-Moderator

Er war Schlagzeuger der legendären Band Triumvirat. Er arbeitete als Motorjournalist und Autotester. Und er wurde ein Radiomoderator, den es so in Deutschland bisher nicht gegeben hat: Schnell, schlagfertig, anarchisch, außergewöhnlich, unverwechselbar: Matthias Holtmann wurde Kult. Als Moderator der SDR3-Sendung "Treff nach zwei", als Moderator der SWR1-Wunschsendung "Guten Abend Baden-Württemberg" und auch als Präsentator der SWR1-Show "Pop & Poesie in Concert". Mit seiner Parkinson-Diagnose ging und geht er offen und offensiv um. Heute, einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, ist Matthias Holtmann zu Gast in "SWR1 Leute".