Warum träumen wir? Wovon träumen wir? Können wir unsere Träume steuern? Verarbeiten wir in der Nacht den Tag? An welche Träume erinnern wir uns und an welche nicht? Träumt man im Alter anders als in der Jugend? Das sind einige der Fragen, mit denen sich Prof. Michael Schredl seit langem beschäftigt. Schredl ist einer der führenden deutschen Schlaf- und Traumforscher. Er arbeitet am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, und er sagt: "Wer seine Träume versteht, lebt glücklicher!"