Präsentiert die Kult-Sendung „Inas Nacht“ und veröffentlichte gerade eine neue CD.

Sie kommt aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, lebt in Hamburg – ist Sängerin, Entertainerin und TV-Moderatorin.

Seit 13 Jahren präsentiert Ina Müller im NDR die Kult-Sendung "Inas Nacht": Ein Abend in einer winzig kleinen Kneipe, in der Bier und Wein getrunken wird, und Ina Müller es immer wieder schafft, ihren Gästen sehr viel Persönliches und Privates zu entlocken.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Columbia Local/Sony Music 55 Interpret: Ina Müller Bewertung: 5 von 5 Label: Columbia Local (Sony Music)

Ein höchst unterhaltsamer Talkgast

Am 29. Mai 2018 war Ina Müller schon einmal zu Gast bei uns - in SWR1 Leute live in Weinstadt . Wir überraschten Ina Müller mit unserem eigenen Shanty-Chor, stellten ihr einen höchstpersönlichen Frische-Luft-Fächer-Wedler zur Seite und lagen buchstäblich nicht nur einmal auf dem Boden, wenn Ina Müller mit ihrer berühmte "Schnoddergosch" eine Anekdote nach der anderen vom Stapel ließ.