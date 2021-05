per Mail teilen

Kämpft für die Gleichberechtigung von queeren Menschen und ist zu Gast am SWR Diversity-Tag.

(c) HassanTaheri

Um der Bundeswehr zu entgehen, zog ein neunzehnjähriger Nürnberger 1973 nach West-Berlin und hier begreift der vermeintlich schwule Mann, dass er transsexuell ist. Das gehört zur Geschichte Nora Eckerts, die über ihren Geschlechterwechsel in allen Facetten schreibt. Von der Selbstbehandlung mit Hormonen bis zum demütigenden Begutachtungsprozess, dem sie sich unterziehen musste, um auch “offiziell“ Frau zu sein. Und bis zum Glücksgefühl eine “dritte Möglichkeit“ zu leben. Sie arbeitete im legendären Nachtclub Chez Romy Haag - der Geliebten David Bowies. Hier kamen alle vorbei: Bryan Ferry, Nina Hagen, Mick Jagger, Grace Jones, Freddie Mercury und Bette Middler. Der Arbeitsplatz, die Eintrittskasse wurde für Nora Eckert zur Bühne. Darüber schreibt sie in “Wie alle, nur anders. Ein transsexuelles Leben in Berlin“. Und sie setzt sich für die Gleichberechtigung von Queers ein.

C.H.Beck Wie alle, nur anders Ein transsexuelles Leben in Berlin Autor Nora Eckert Verlag: C.H.Beck ISBN: 978-3406755637

Einblicke in das Buch "Wie alle, nur anders. Ein transsexuelles Leben in Berlin"