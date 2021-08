Es gibt kaum eine Situation, in der die zweifache Mutter aus Schwieberdingen nicht in einen Tiefschlaf fällt. Es passiert beim Kochen oder Einkaufen, beim Essen oder beim Gang über die Straße. Katrin-Wiebke Müller leidet an Narkolepsie, einer Störung der Wach- und Schlafphasen. Besonders gefährlich sind Situationen, die Emotionen auslösen. Wenn Katrin- Wiebke Müller lachen muss, aufgeregt ist oder wütend, kann es passieren, dass sie in einen plötzlichen Tiefschlaf fällt, bei vollem Bewusstsein sackt ihr Körper dann zusammen. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie ihren Alltag meistert und warum ihre Söhne sie schon als Mutprobe an ihre Freunde verschenkt haben. mehr...