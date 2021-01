per Mail teilen

Entwickelte den mRNA-Impfstoff gegen Corona und fiel nach einer Hirnblutung ins Koma.

Er ist Biologe und Gründer der Tübinger Biotech-Firma CureVac. Und er ist der Pionier der mRNA-Forschung. Ihm, seinen Visionen und seiner Hartnäckigkeit haben wir es zu verdanken, dass aktuell erfolgversprechend gegen Corona geimpft werden kann. Das ist die eine große Leistung des Ingmar Hoerr. Die andere: Am 13. März 2020 – nach Verhandlungen in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung – erlitt Hoerr im Hotel eine Hirnblutung und lag sechs Wochen im Koma. Danach musste er alles wieder lernen: schlucken und sprechen, stehen und laufen, denken und sprechen. Ingmar Hoerr hat sich zurückgekämpft und ist zu Gast in SWR1 Leute.