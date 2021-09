per Mail teilen

Arbeitet als Domina und Sex-Therapeutin und sieht sich auch als politische Aktivistin.

Auf ihrer Homepage bezeichnet sie sich als „Frau, Gespielin, Lebenskünstlerin und Tantrikerin.“ Seit einem guten Jahr hat sich dank Corona ihre Berufsausübung dramatisch verändert, kaum etwas ist wie zuvor. Daria Oniér ist Sexarbeiterin und Domina. Sie arbeitet auch als Sexualtherapeutin. Sie versteht sich als politische Aktivistin, die sich für die Belange ihres Berufstandes einsetzt. Und sie ist eine der Protagonistinnen einer neuen Reihe im SWR Fernsehen "Friederike klopft an". Daria Oniér, die zuvor 15 Jahre in Hamburg als Erzieherin gearbeitet hat, ist zu Gast in SWR1 Leute.