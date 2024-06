Nach einer wilden Saison mit dem Klassenerhalt in letzter Minute möchte Mainz 05 in ruhigeres Fahrwasser kommen. Wie gehen die Kicker von Trainer Bo Henriksen die Vorbereitung an?

Am Ende waren es zwei Punkte, die den FSV Mainz 05 in der vergangenen Saison vom Relegationsplatz 16 trennten. Wiederholungsbedarf an einem solchen Nervenkitzel haben die Mainzer nach dieser Spielzeit sicher nicht. Damit die Zukunft besser wird, hat der Verein eine intensive Vorbereitungsphase geplant.

Auftakt vor dem Auftakt

Bevor der Kader am Bruchweg ab dem 3. Juli wieder voll ins Training einsteigt, absolviert die Mannschaft bereits ab dem 1. Juli eine Reihe von individuellen Medizinchecks und Leistungstests. Die erste Einheit auf dem Platz zwei Tage später wird dann vor Fans am Bruchweg stattfinden.

Große Freude für Verlosungsgewinner

Das erste Mal wieder Wettkampfluft schnuppern dürfen die Rheinhessen dann am 6. Juli gegen den Kreisligisten TSV Langenlonsheim Laubenheim. Die gewannen eine Testspielverlosung unter den "05er-Clubpartnern". Angepfiffen wird die Auswärtspartie um 14 Uhr.

Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Sechs Tage nach ihrem ersten Test heißt es für die Mainzer: "Derbytime" - zumindest im Kleinen. Verbandsligist Basara Mainz lädt zum Test. Der Verein wurde von einem alten Bekannten gegründet: Shinji Okazaki bestritt zwischen 2013 und 2015 insgesamt 65 Spiele für den FSV. Seit dieser Saison ist Okazaki Cheftrainer bei Basara.

Konzentration im Trainingslager

Nach einem weiteren Testkick gegen Neu-Zweitligist Preußen Münster am 27. Juli um 14 Uhr geht es am 31. Juli in Richtung Trainingslager, das die Mainzer in Tirol (Hopfgarten-Markt) abhalten werden. Dort sollen zwei weitere Testspiele stattfinden. Über die Gegner will der Klub in Kürze informieren. Die Spiele sind für den 2.8. und den 6.8. vorgesehen. Einen Tag nach dem letzten Test folgt dann die Heimreise zurück nach Rheinhessen.

Letzter Härtetest bei französischem Erstligisten

Sechs Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal testen die Mainzer gegen den HSC Montpellier, der in der abgelaufenen Saison in der französischen Ligue 1 den zwölften Platz belegte und den Ex-Stuttgarter Tanguy Coulibaly in seinen Reihen hat.

Ab dem 16. August wird es dann ernst für die Mainzer, die mit Wehen Wiesbaden einen Gegner in der ersten Pokalrunde haben, der weiß, wie man Erstligisten ärgert: In der vergangenen Saison unterlagen die Wiesbadener dem Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig nur ganz knapp mit 2:3 und stellten das Team von Marco Rose vor arge Probleme. Mainz sollte also am besten gut vorbereitet zum Nachbarschaftsduell reisen.