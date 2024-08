Mainz-05-Coach Henriksen will den Klassenerhalt und hofft auf Überraschung

Mainz 05 bereitet sich im Brixental auf die neue Bundesliga-Saison vor. Chefcoach Bo Henriksen hat sich hohe Ziele gesetzt und spricht sogar von Europa.

Der "Klassenerhalt ist natürlich das Wichtigste für Mainz 05", sagte Chefcoach Bo Henriksen am Rande des Trainingslagers in Brixental im Interview mit SWR Sport. Die Ausdauer-Grundlage haben sie Mainzer in dern vergangenen Wochen am Bruchweg gelegt. In Österreich arbeiten sie am taktischen Feinschliff. "Es ist wichtig, dass jeder weiß, was er im Pressing gegen den Ball oder auch mit dem Ball zu tun hat. Es ist wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind." Denn der Kampf um den Klassenerhalt wird auch in der kommenden Spielzeit enorm hart.

Mainz 05 will diesmal keinen nervenaufreibenden Endspurt

Vergangene Saison hatten es die Mainzer in einem nervenaufreibenden Endspurt gerade so geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Nun wünscht sich Bo Henriksen diesbezüglich etwas mehr Langeweile. Damit es nicht zu langweilig wird, denkt der 49-Jährige bereits jetzt darüber nach, was nach dem Klassenerhalt kommen könnte: "Wir haben auch Ambitionen und wenn wir das Ziel erreicht haben, können wir hoffentlich für eine Überraschung sorgen."

Was das wohl für eine Überraschung sein könnte? "Vielleicht in Europa zu spielen." Mainz müsse jedoch bescheiden bleiben: "Wir müssen in der Liga bleiben. Wenn wir das erreichen, können wir über alles andere sprechen." Denn noch einmal will Henriksen seinen Spielern, den Mainzer Fans und sich selbst so einen Ritt auf des Messers Schneide nicht zumuten.

Nadiem Amiri war bei diesem Ritt die prägende Figur bei Mainz 05. Der fünfmalige Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer (Tokio 2021) gab dem Mainzer Mittelfeld Struktur und soll auch in der neuen Saison Verantwortung übernehmen. Henriksen will ihn jedoch nicht ins zu grelle Scheinwerferlicht stellen: "Wir haben viele wichtige Spieler auf dem Platz. Nadiem ist einer von elf. Natürlich ist er wichtig. Aber wir haben sehr viele Leistungsträger."

Es liegt noch viel Arbeit vor Mainz 05

Einer davon könnte Neuzugang Nikolas Veratschnig werden. Im Trainingslager hat der 21-jährige Rechtsverteidiger mit seinem wahnsinnigen Tempo auf sich aufmerksam gemacht: "Er ist sehr schnell, wirklich schnell", sagte Henriksen. "Vielleicht der schnellste in der Bundesliga. Er ist auch okay mit dem Ball. Er kann in die Tiefe laufen und er kann auch verteidigen." Er brauche jedoch noch Zeit, um in die Mannschaft hineinzuwachsen. Henriksen sprach von zwei bis drei Monaten. Es könnten jedoch auch vier oder fünf sein.

So viel Zeit hat Mainz 05 jedoch nicht, um sich zu finden. Sonst wird es schwierig mit dem sicheren Klassenerhalt - von der Überraschung ganz zu schweigen. Die Testspiel-Klatsche gegen den Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier hat gezeigt, dass Bo Henriksen noch viel zu tun hat. "Wir arbeiten jeden Tag daran und es wird besser."