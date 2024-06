Der Sommerfahrplan der TSG Hoffenheim

Die Freude war groß bei der TSG nach dem 3:1-Sieg gegen die Bayern in der letzten Saison. Diese Euphorie nimmt man mit in die Sommervorbereitung. So bereitet sich die TSG vor.

Nach langem Warten und dem DFB-Pokalsieg von Bayer Leverkusen steht für die TSG Hoffenheim fest: sie spielen in der nächsten Saison in der UEFA Europa League. Damit sie in diesem Wettbewerb erfolgreich abschneiden, wollen die Kraichgauer in der Sommervorbereitung vollen Fokus aufbringen. Am 7. Juli starten sie dabei mit dem öffentlichen Training in Zuzenhausen.

Testspiele gegen ambitionierte Gegner

Einen ersten Eindruck seiner Mannschaft während eines Spiels kann sich TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo dann am 13. Juli machen. Am Vorabend des EM-Finalspiels testet Hoffenheim wie schon in der vergangenen Saison gegen den FC Astoria Walldorf. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 17 Uhr. Gut zwei Wochen später steht für die Kraichgauer das Duell mit dem Zweitligsten SV Elversberg an, der es als Aufsteiger in der vergangenen Saison immerhin auf Platz elf geschafft hat.

Trainingslager im Wintersport-Mekka

Am 27. Juli reisen die Hoffenheimer zum Trainingslager nach Kitzbühel, das sonst eher für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt ist. Dort wird sich das Team weiter intensiv auf die neue Saison vorbereiten. In Tirol sind weitere Testspiele geplant, die Gegner und Ansetzungen sollen später mitgeteilt werden. Nach einer Woche intensiver Vorbereitung kehrt die TSG am 3. August in die Heimat zurück.

Saisoneröffnung gegen schottischen Top-Klub

Eine Woche später steht dann das Highlight der Vorbereitung an - die Saisoneröffnung. Dabei bestreitet der Bundesligist am 10. August um 17 Uhr ein Testspiel gegen den FC Fulham mit dem früheren Nationaltorwart Bernd Leno. Zwischen dem 11. und 14. August greifen die Kraichgauer dann ins Pflichtspielgeschehen ein. In der ersten Pokalrunde des DFB trifft Hoffenheim auf die Würzburger Kickers, die nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg mit ordentlich Wut im Bauch antreten dürften.