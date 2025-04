Nach 16 Jahren: Torhüterin Tufekovic wechselt von Hoffenheim nach Wolfsburg

per Mail teilen

Martina Tufekovic verlässt im Sommer die TSG Hoffenheim und schließt sich Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg an. Für die Torhüterin ist es der Abschied nach 16 Jahren. Beim VfL wartet Konkurrenzkampf.

Martina Tufekovic verlässt die TSG Hoffenheim im Sommer. Das hat der Club am Montag mitgeteilt. "Dieser Schritt fällt mir alles andere als leicht", so Tufekovic. "Ich habe mehr als mein halbes Leben bei der TSG verbracht, habe viele, viele schöne Momente erlebt." Die Torhüterin spielt seit 2009 für die Hoffenheimerinnen und schließt sich nun zur neuen Saison dem VfL Wolfsburg an.

Die Keeperin wechselt ablösefrei zu den Wölfinnen und hat dort einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Den Wechsel hat inzwischen auch Tufekovics neuer Club, der VfL, offiziell bestätigt. "Ich habe mich deshalb sehr über das Interesse gefreut. Es ist für mich eine Ehre, noch einmal die Möglichkeit zu haben, zu einem so großen Klub zu wechseln", wird die 30-Jährige darin zitiert.

Konkurrenzkampf im Tor des VfL Wolfsburg

Tufekovic ist nicht die einzige Neuverpflichtung im Kasten des VfL. Wolfsburg holt auch Stina Johannes von Eintracht Frankfurt. Wer die neue Nummer eins beim Titelkandidaten wird, hat Wolfsburg noch nicht kommuniziert. "Wir sind ausgesprochen glücklich darüber, dass Martina mit dazu beiträgt, dass wir in der kommenden Saison wieder ein top besetztes Torhüterinnen-Team haben werden", wird Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, in der Mitteilung zitiert.

Für Tufekovic, die in der Jugend der Hoffenheimerinnen ausgebildet wurde, sich in der Bundesliga bei der TSG dann durchsetzen konnte und mit dem Club sogar Champions League spielte, ist es auch der Abschied aus ihrer Heimat. "Ich bekomme nun die Möglichkeit, für einen der erfolgreichsten Vereine im Frauenfußball zu spielen, und freue mich auf die neue Aufgabe und die neue Umgebung", so Tufekovic. "Sicherlich wird mich dieser Schritt sportlich und auch persönlich nochmal weiterbringen."