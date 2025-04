Hartes Restprogramm: Wird es doch nochmal eng für die TSG Hoffenheim?

Vier Spiele ohne Sieg. Nur fünf Punkte über dem Relegationsplatz und ein Restprogramm, das es in sich hat. Muss die TSG Hoffenheim noch um den Klassenerhalt bangen?

Eine Führung aus der Hand gegeben und 1:3 verloren: Die Niederlage in Leipzig tut Hoffenheim weh, denn nach vier sieglosen Spielen zeigt die Trendkurve wieder nach unten. "Wir sind enttäuscht und sauer, weil mehr drin gewesen ist", sagte Mittelfeldspieler Anton Stach nach dem Spiel in Leipzig. Und TSG-Trainer Christian Ilzer bilanzierte: "Mein Team hat nicht viele Fehler gemacht. Aber jene, die wir gemacht haben, wurden bestraft."

Es sind weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und den 1. FC Heidenheim, der zwar jüngst gegen Bayer Leverkusen knapp verlor, sich davor aber im Aufwind befand. Auf dem kleinen Polster darf sich Hoffenheim nicht ausruhen, in den kommenden Wochen warten starke Gegner.

Ein Restprogramm, das es in sich hat

Mit Ausnahme von Wolfsburg (9.5., auswärts) auf Platz zwölf hat es Hoffenheim in den letzten Spielen nur noch mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 (12.4.), auswärts gegen den SC Freiburg (19.4.), zu Hause gegen Borussia Dortmund (26.4.), bei Borussia Mönchengladbach (3.5.) und beim Saisonfinale in Sinsheim gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Wir haben noch sechs Finalspiele.

Hoffenheim ist noch nicht durch

Was nachdenklich stimmt, sind die Hoffenheimer Formschwankungen. Gegen die vermeintlichen Abstiegskandidaten Kiel, St. Pauli, Heidenheim, Bochum und Union Berlin hat die Elf von Trainer Christian Ilzer in der Rückrunde 7 von 15 möglichen Punkten geholt. Wenn noch einmal der Vergleich mit Heidenheim bemüht wird, wird noch deutlicher, wie eng es unten zu geht. Hoffenheim hat wie Heidenheim nur sechs mal in dieser Saison gewonnen und das Torverhältnis ist mit -18 auch nur drei Treffer besser als das der Heidenheimer.

Der Vorsprung könnte schnell zusammenschmelzen und dann droht eine Zitterpartie. Vor allem da Heidenheim mit Bochum, Union Berlin und Bremen an den letzten drei Spieltagen das vermeintlich leichtere Restprogramm hat. Durchaus möglich also, dass die TSG Hoffenheim bis tief in den Mai hinein gegen den Abstieg kämpfen muss. Das beste Rezept dagegen: Siege. Die nächste Chance dazu gibt es am Samstag (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen Mainz.