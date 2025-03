"Acht Finalspiele": Hoffenheim startet gegen Augsburg in intensive Wochen

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim ist seit vier Monaten ohne Heimsieg. Ändert sich das am Samstag (29.03.2025) gegen den FC Augsburg?

An das bislang letzte Spiel gegen den FC Ausgburg hat die TSG Hoffenheim vermutlich wenig gute Erinnerungen. Nach dem 0:0 am 10. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison wurde Trainer Pellegrino Matarazzo freigestellt. Seit dem Trainerwechsel läuft es allerdings nicht viel besser, vor allem zuhause nicht. Die TSG konnte unter Matarazzos Nachfolger Christian Ilzer nur ein Heimspiel gewinnen. Damit sind die Sinsheimer seit vier Monaten ohne Heimsieg. Woran liegt das?

"Wir müssen mehr Stabilität reinbekommen, sodass wir auf längere Zeit unsere Leistung abrufen können", sagt Ilzer.

An Stabilität fehlt es dem kommenden Gegner allerdings nicht: Der FC Augsburg kann auf zehn Ligaspiele ohne Niederlage zurückblicken. "Sie treten sehr kompakt auf, verteidigen hart und geben wenig Raum", so Ilzer. Außerdem habe die Mannschaft des FCA ein extremes Selbstvertrauen. "Wir wissen, welcher Gegner uns erwartet", sagt der Coach vor der Partie am Samstag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) .

Länderspiel-Pause sinnvoll genutzt

Die Länderspiel-Pause war nach den Worten des TSG-Trainers aber hilfreich, um die vergangenen Spiele zu analysieren und um zu arbeiten: "Wir hatten eine gute Phase, um auf das Spiel gegen Sankt Pauli zu reagieren und auch Dinge zu korrigieren", sagt Ilzer.

Außerdem verhelfe die Leistung eines ganz bestimmten Spielers der gesamten Mannschaft: Nationaltorhüter Oliver Baumann. Ilzer: "Oli ist die Nummer eins von Deutschland, das gibt ihm Selbstvertrauen." Solche Führungsspieler seien enorm hilfreich für eine Mannschaft: "Sein Rat und seine Persönlichkeit sind für uns sehr wichtig."

Acht intensive Spiele liegen vor der TSG

Mit Blick auf die kommenden Gegner im Abstiegskampf spricht Ilzer von acht intensiven Wochen - und ganz konkret von "acht Finalspielen". Das werde keine einfach Situation. Trotzdem bleibt der Hoffenheimer Trainer optimistisch: "Für uns heißt es jetzt, zu arbeiten, den Teamerfolg über alles zu stellen und dann bin ich überzeugt, dass der Klassenerhalt gelingen kann."