KSC siegt deutlich im Test gegen Hoffenheim

Gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim, hat der Karlsruher SC gezeigt, dass er schon deutlich weiter in der Vorbereitung ist. Ein EM-Fahrer traf doppelt.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sein Testspiel beim Karlsruher SC deutlich verloren. Bei hohen Temperaturen unterlag das Team von Coach Pellegrino Matarazzo dem badischen Nachbarn aus der 2. Bundesliga mit 1:4 (1:3). Das einzige Tor für die TSG erzielte Umut Tohumcu zum zwischenzeitlichen 1:2 (38. Minute).

Für den KSC, der wegen des früheren Saisonstarts schon deutlich weiter in der Vorbereitung ist, trafen in der ersten Halbzeit Marvin Wanitzek (17.) und Budu Siwsiwadse (21./42.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Fabian Schleusener für den Endstand (87.). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Karlsruhe statt.