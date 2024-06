Der Sommerfahrplan des 1. FC Heidenheim

Heidenheim hat sich als Aufsteiger selbst überrascht und nicht nur die Klasse gehalten, sondern gleich den Weg auf die internationale Bühne eingeschlagen. So sieht die Vorbereitung des FCH aus:

Das Ziel des 1. FC Heidenheim ist klar: Man will in der Bundesliga bleiben und in der Conference League eine gute Figur abgeben. Trainer Frank Schmidt wird sein Team auf die Mission Klassenerhalt vorbereiten, körperlich und mental. Denn jedem auf der Ostalb ist klar: es geht nur als Team. Und das Projekt wird am 1. Juli mit einem Fitnesstest und einer sportärztlichen Untersuchung gestartet.

Trainingsauftakt am 1. Juli

Der 1. FC Heidenheim hat früh seine Hausaufgaben gemacht und zahlreiche Spieler verpflichtet, so etwa Leonardo Weschenfelder Scienza vom SSV Ulm. Heidenheims Boss Holger Sanwald weiß aber auch, dass er mit weiteren prominenten Abgängen rechnen muss. Mit dem bislang ausgeliehenen Eren Dinkci hat Heidenheim einen Leistungsträger verloren und auch Kevin Sessa wechselte mittlerweile zu Hertha BSC. Frank Schmidt muss demzufolge ein verändertes Team auf die neue Saison einstimmen. Vom 3. bis 7. Juli geht es zu diesem Zweck ins Trainingslager nach Natz in Südtirol.

Trainingslager Nummer eins wird in Südtirol sein

Nach dem ersten Trainingslager werden die FCH-Profis ihren Leistungsstand in einigen Testspielen prüfen. Als Auftakt ist am 13. Juli ein Spiel gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall (15:30 Uhr) geplant und am Tag darauf am 14.7. (15:30 Uhr) soll gegen den FC Esslingen getestet werden. An beiden Tagen des darauffolgenden Wochenendes, jeweils um 15:30 Uhr, finden die Testspiele drei und vier gegen die SSV Glött (Samstag, 20. Juli) und die TSG Schnaitheim (Sonntag, 21. Juli) statt. Und bevor es ins zweite Trainingslager geht, spielt die Elf von Frank Schmidt am 26. Juli gegen den 1. FC Normannia Gmünd.

Vom 28. Juli bis 4. August geht es dann wie in den letzten beiden Jahren nach in Mils in Tirol in ein zweites Trainingslager. Dort steht vor allem Taktik- und Techniktraining auf dem Programm und es sind zwei weitere Testspiele geplant. Die Spiele sollen am 31. Juli und 4. August stattfinden, die Gegner stehen noch nicht fest.

Der DFB Pokal in Villingen bildet den Pflichtspieltauftakt des FCH

Eine Woche nach dem zweiten Trainingslager wird der 1. FC Heidenheim seine Saison offiziell mit dem Max-Liebhaber-Pokal in der Voith Arena eröffnen. Das erste Pflichtspiel in der Saison 2024/2025 wird dann die Begegnung in der ersten Runde im DFB-Pokal am 17.8. beim FC 08 Villingen sein. Eine Woche nach dem DFB-Pokal schließlich startet der FCH in seine zweite Saison als Bundesligist. Die genauen Paarungen und Terminierungen für den ersten Bundesliga-Spieltag werden von der DFL noch bekanntgegeben.