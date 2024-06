Kleindienst-Nachfolger gefunden: Heidenheim holt Mikkel Kaufmann

per Mail teilen

Ein weiterer Neuzugang für den 1. FC Heidenheim: Der Angreifer Mikkel Kaufmann kommt von einem Liga-Konkurrenten und erhält einen langfristigen Vertrag.

Stürmer Mikkel Kaufmann wechselt innerhalb der Bundesliga vom 1. FC Union Berlin zum 1. FC Heidenheim. Beim Conference-League-Teilnehmer unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028, wie die Heidenheimer mitteilten.

Kaufmann schließt die Lücke, die sich nach dem Weggang von Torjäger Tim Kleindienst (geht zu Borussia Mönchengladbach) im Kader aufgetan hatte. Der Däne ist bereits der achte Neuzugang im Aufgebot von Trainer Frank Schmidt.

Mikkel Kaufmann kickte beim KSC

In bisher 18 Erstliga-Spielen traf der Däne für die Hauptstädter einmal. Zuvor lief er in Deutschland bereits für den Hamburger SV und den Karlsruher SC auf. "Mikkel ist ein Stürmer, der den Gegner immer wieder anläuft und presst. Mit dieser Spielweise passt er perfekt zu uns", sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald über den Mittelstürmer.

In einem Video stellten die Heidenheimer ihren neuen Torjäger als EM-Orakel vor. Schließlich trifft Kaufmanns Heimatland im Achtelfinale am Samstagabend auf Deutschland. Anstatt sich für einen Hut mit dem deutschen oder dem dänischen Wappen zu entscheiden, zog sich Kaufmann in dem Clip einen Hut des FCH auf und stellte sich vor.