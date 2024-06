Die Sommervorbereitung des Karlsruher SC

Der Karlsruher SC möchte nach einer unterdurchschnittlichen Hinrunde in der kommenden Spielzeit das Projekt Aufstieg erneut angehen. Wie bereitet er sich auf diese Mission vor?

Acht Punkte fehlten dem Karlsruher SC am Ende der vergangenen Saison. Acht Punkte mehr und der KSC wäre auf dem Relegationsplatz dem Aufstieg in die erste Liga nah gewesen. So reichte es nur zu Platz 5 - und die Vorbereitungen für eine erneute Zweitligasaison müssen angegangen werden.

Start mit der RegioTour

Am 26.Juni startet nun also der KSC den erneuten Anlauf in der Mission Aufstieg mit dem öffentlichen Trainingsbeginn. Bereits einen Tag später, am 27. Juni, gehen die Karlsruher auf ihre zweite "RegioTour", bei der neben buntem Rahmenprogramm für alle Fans auch zwei Testspiele stattfinden sollen. Als erstes trifft die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner am 29. Juni um 13 Uhr auf den FSV Kappelrodeck-Waldulm aus der Kreisliga A. Den Abschluss der "RegioTour" bildet dann der Test gegen den SV Schluchtern aus der Landesliga.

Auf ins Trainingslager

Nach dem Ende ihrer Tour geht es für die KSC-Profis ins Trainingslager. Auf dem Weg dorthin bestreiten sie noch ein Testspiel gegen Viktoria Pilsen. Anstoß in Kufstein ist am Freitag, den 5. Juli um 13:30 Uhr. Im Anschluss konzentrieren sich die Karlsruher Profis bis zum 14. Juli im österreichischen Neunkirchen auf die Feinheiten ihres fußballerischen Plans. In der Woche sollen auch noch Testspiele stattfinden, über die genauen Terminierungen und die Gegner will der Verein noch rechtzeitig informieren.

Saisoneröffnung und Familientag als Highlight

Zwei Wochen nach der Rückkehr aus dem Trainingslager steht am 27. Juli die offizielle Saisoneröffnung der Karlsruher an. Dabei wird die neue Mannschaft offiziell den Fans präsentiert. Das Event findet im Stadion im Wildpark statt. Einen Tag später veranstaltet der KSC den traditionellen Familientag. Von 10 bis 16 Uhr bietet der Verein ein großes Programm für seine großen und kleinen Fans an.

Ab in die neue Saison

Schon ab dem 2. August wird es dann ernst für die Kicker in Blau-Weiß: Dann steht der erste Spieltag der 2. Bundesliga an. Den Gegner veröffentlicht die Deutsche Fußball Liga (DFL) am 4. Juli im Rahmen der offiziellen Spielplanvorstellung.